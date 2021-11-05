برشلونة: تشافي هيرنانديز سيدرب النادي الكتالوني بعد دفع الشرط الجزائي للسد القطري

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سيتولى تشافي، نجم خط الوسط الإسباني سابقاً، تدريب برشلونة بعدما وافق نادي السد القطري على السماح له بالذهاب إلى العملاق الإسباني.

وفي وقت سابق، قال النادي القطري إنه لن يسمح لتشافي، البالغ من العمر واحدا وأربعين عاما، بالرحيل.

وكان تشافي، الذي لعب لبرشلونة 779 مباراة وفاز معه بـ 25 لقبا، قد صرح بأنه يحلم بالعودة إلى بلده كمدرب لبرشلونة، متمنيا أن يحدث اتفاق حول هذا الأمر.

وقال نادي السد إن برشلونة دفع الشرط الجزائي الذي يسمح بإنهاء عقد تشافي.

وانضم تشافي - الذي حصل مع منتخب إسبانيا على كأس العالم 2010 وبطولتي أمم أوروبا 2008 و2012 - إلى نادي السد بداية كلاعب قبل أن يتولى العمل فيه كمدرب في 2019 بعد اعتزاله.

وقاد المدرب الإسباني السد لنيل دوري نجوم قطر الموسم الماضي، ولم يخسر الفريق تحت قيادته في 36 مباراة في الدوري.

وفي تغريدة للنادي القطري، قال السد "تشافي يمثل جزءا هاما من تاريخ السد" متمنيا للاعب التوفيق في المستقبل.

وجاء في التغريدة: "وافقت الإدارة على رحيل تشافي إلى برشلونة بعد دفع الشرط الجزئي المنصوص عليه في العقد. واتفقنا على التعاون مع برشلونة في المستقبل".

ومنذ أن أُقيل رونالد كومان من تدريب برشلونة، في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين أول الماضي، انتشرت بكثرة التقارير التي تربط تشافي بالعودة إلى كامب نو، وهو الملعب الذي قضى فيه الجزء الأكبر من مسيرته الرائعة.

ويحتل برشلونة حاليا المركز التاسع في ترتيب فرق الدوري الإسباني، إذ لم يفز سوى بأربع مباريات من إحدى عشرة، ما يجعله متخلفا عن المتصدر رويال سوسيداد بفارق تسع نقاط .

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حقق تشافي دوري أبطال أوروبا أربع مرات حين كان لاعبا في برشلونة

وعبر السد عن تفهمه لاختيار تشافي هذا التوقيت للعودة إلى برشلونة الآن.

وقال المدير التنفيذي للنادي القطري، تركي العلي "أبلغنا تشافي قبل أيام قليلة برغبته في الذهاب إلى برشلونة في هذا الوقت بالذات، بسبب المرحلة الحرجة التي يمر بها نادي مسقط رأسه، ونحن نفهم ذلك وقررنا عدم الوقوف في طريقه".

وعانى النادي الكتالوني هذا الموسم من ضغوط مالية وفشل في تمديد فترة بقاء ليونيل ميسي، زميل تشافي السابق، بسبب القيود المفروضة على سقف الرواتب.

ولم يتمكن برشلونة من إنفاق أي أموال على التعاقدات الجديدة في الصيف، وضم ممفيس ديباي وسيرجيو أجويرو وإيريك غارسيا مجانا، أي لم يدفع لأندية هؤلاء اللاعبين مبلغاً لانتدابهم. كما ضم البارصا المهاجم لوك دي يونغ على سبيل الإعارة من إشبيلية.