أسطورة ليفربول يقترب من العودة إلى البريميرليغ عبر بوابة أستون فيلا

فيل ماكنالتي

محرر شؤون كرة القدم

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لاعب خط وسط ليفربول وقائد منتخب إنجلترا السابق ستيفن جيرارد

يكثّف نادي أستون فيلا تحركاته لتعيين قائد فريق رينجرز الاسكتلندي، ستيفن جيرارد، مديراً فنياً للفريق. ومن المنتطر حدوث تطورات مهمة خلال اليومين المقبلين.

ويستغل أستون فيلا فترة الراحة بسبب المباريات الدولية، للنظر في الخطوة التالية. لكن من المتوقع أن يحضر مدرب رينجرز على أرض الملعب في مباراة فيلا ضد برايتون في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويبدو أن حضور مهاجم نادي ليفربول السابق وكابتن منتخب إنجلترا ستيفن جيرارد مدرباً في هذه المباراة، مرجح بشدة.

وأقيل دين سميث مدرب أستون فيلا، بعد خسارة الفريق المباراة الخامسة على التوالي.

وتعاقد فيلا مع سميث في 2018 بعد فترة مع برنتفورد، حيث اكتسب شهرة في تقديم كرة ممتعة وهجومية.

وظهر اسم مدرب منتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز، في النقاشات التي خاضها أستون فيلا، لكن جيرارد كان دائماً الأوفر حظاً. وستتكثف الجهود لوضع اللمسات الأخيرة في مسألة تعيين المدرب قبل عطلة نهاية الأسبوع..

وكان عمل جيرارد في إعادة تنشيط رينجرز واستعادة اللقب الاسكتلندي من سلتيك - الفائز بالبطولة في كل من المواسم التسعة السابقة - أثار إعجاب أستون فيلا الذي وضعه في قائمة المستهدفين في التسلسل الهرمي.

ويحظى جيرارد بإعجاب واحترام رئيس نادي فيلا التنفيذي كريستيان بورسلو، الذي يعرفه جيداً حين كان لاعباً في ليفربول.

ولطالما نظر إلى جيرارد على أنه المدرب المستقبلي لليفربول، لكن العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق مستقر وطموح، هو أمر مغري.