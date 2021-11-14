كأس العالم قطر 2022: صربيا تصعق البرتغال وتتأهل إلى النهائيات وإسبانيا تكتفي بهدف في مرمى السويد

قبل دقيقة واحدة

صدر الصورة، Reuters

ضمنت إسبانيا مكاناً لها في نهائيات كأس العالم في قطر 2022 بعد فوزها على السويد، بينما حققت صربيا مفاجأة كبيرة بالتأهل بعد فوزها على البرتغال صاحب الأرض.

وفازت إسبانيا بهدف مقابل لا شيئ، سجّله ألفارو موراتا، في المباراة التي جرت في مدينة إشبيلية، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكانت إسبانيا بحاجة إلى نقطة واحدة لتضمن التأهل وانتظر جمهورها حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، كي يتمكن من الاحتفال بعد تسجيل موراتا الهدف في الدقيقة 86.

وفشلت البرتغال في التأهل مباشرة إلى النهائيات، بعد خسارة مفاجئة على أرضها أمام المنتخب الصربي، الذي خالف التوقعات بفوزه 2-1، وحجز مقعداً في النهائيات.

صدر الصورة، EPA

وكان يكفي البرتغال التعادل أو الفوز للتأهل. وتقدم فريقها منذ الدقيقة الثانية من المباراة، بهدف سجّله ريناتو سانشيز.

لكنّ اللاعب دوسان دافيتش تمكن من تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول. ومنح ألكسندر ميتروفيتش هدف التأهل لمنتخب بلاده بكرة رأسية، في الوقت الضائع قبل نهاية المباراة.

وسيتجه المنتخبان البرتغالي والسويدي لخوض مباريات الملحق، كفرصة أخيرة للتأهل إلى نهائيات قطر.

وانضمت إسبانيا والسويد إلى كل من فرنسا وبلجيكا وألمانيا والدانمارك، وهي الدول التي تأهلت بالفعل ضمن التصفيات الأوروبية.