ستيفن جيرارد: أستون فيلا يتعاقد مع أسطورة ليفربول مدربا للفريق لثلاثة أعوام ونصف العام

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عين أستون فيلا ستيفن جيرارد مدربا لثلاثة أعوام ونصف العام بعد أن دفع تعويضا لرينجرز الاسكتلندي بلغ قرابة الستة ملايين دولار.

وقاد نجم ليفربول السابق، البالغ من العمر 41 عاما، فريق رينجرز لنيل لقب الدوري الاسكتلندي، الموسم الماضي، للمرة الأولى خلال عشر سنوات.

ويخلف جيرارد المدرب دين سميث الذي أُقيل الأحد الماضي بعد خسارة أستون فيلا تحت قيادته لخمس مباريات على التوالي.

ويحتل فيلا حاليا المركز السادس عشر في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز - بريميرلييغ - على بعد نقطتين من منطقة الهبوط.

وقال جيرارد: "أستون فيلا فريق صاحب تاريخ غني وعادات في الكرة الإنجليزية، أنا في غاية الفخر بأن أكون المدرب الجديد له. خلال حديثي مع ملاك النادي، ناصف ساويريس وويس إيدينس وباقي أعضاء مجلس الإدارة، كان واضحا لي كم هي طموحة خططهم للنادي وأنا متطلع أن أساعدهم في تحقيق أهدافهم".

بدأ جيرارد أولى خطواته في عالم التدريب مع الكبار في الدوري الاسكتلندي مع فريق رينجرز عام 2018، ويتركه الآن وهو متصدر للمسابقة بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي سيلتك.

وقد صرح المدير الرياضي لرينجرز، روس ويلسون: "ستيفن ومساعدوه عملوا على التأكد من أن النادي سيكون اليوم بلا شك في مكانة أفضل مقارنة بحالته منذ ثلاثة أعوام ونصف مضت. لقد جمعتنا رغبة في أن نمضي برينجرز إلى الأمام، وأن نحدث بنيته التحتية ونجعل النادي يفوز من جديد".

وأضاف ويلسون: "هناك عدة مناطق حققنا فيها نجاحا، وهناك المزيد الذي لا تزال هناك حاجة للعمل عليه، ولكني لا أستطيع أن أجد الكلام المناسب للحديث عن مدى أهمية وجود مدرب معنا، يشاركنا في الرغبة والحافز لوضع معايير ودفع كل ما يتعلق بكرة القدم في النادي إلى الأمام".

لعب ستيفن جيرارد 710 مباراة بقميص ليفربول، ونال معه تسع بطولات، وقضى موسما مع فريق لوس أنجليس غالاكسي بالدوري الأمريكي عام 2015 قبل أن يعتزل اللعب في العام التالي.

ودرب جيرارد في أكاديمية الشباب في ليفربول قبل أن يدرب فريق النادي تحت 18 عاما في موسم 2017-2018.

ويعد جيرارد رابع أكثر من مثل منتخب إنجلترا، إذ لعب مع الأسود الثلاثة 114 مباراة دولية وسجل 21 هدفا.

"جيرارد لفت أنظارنا"

انضم جيرارد لفريق أستون فيلا الذي حصل على نقطة وحيدة في مسابقة الدوري منذ فوزه على مانشستر سيتي في الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بدأ جيرارد مسيرته التدريبية في أكاديمية ليفربول للشباب

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وستكون أول مباراة للفريق تحت قيادة جيرارد أمام برايتون بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، كما سيواجه الفريق بعضا من فرق المقدمة ومنها مانشستر سيتي وتشلسي وليفربول قبل انتهاء العام.

ويعرف المدير التنفيذي لأستون فيلا كريستيان بيرسلو المدرب الجديد للفريق جيدا، فقد سبق لبرسلو العمل كمدير إداري في ليفربول.

وتحت قيادة دين سميث، أنهى فيلا الموسم الماضي من البريميرلييغ في المركز الحادي عشر، ولكن بعد انتقال جاك غريليش، الصيف الماضي، إلى مانشستر سيتي بدأت نتائج الفريق في التراجع.

ويمر الفريق بأسوأ أحواله منذ بدايات عام 2017 حين كان يلعب في دوري البطولة - ثاني دوريات إنجلترا - فقد جمع الفريق 10 نقاط في أول 11 مباراة هذا الموسم.

وساهمت عدة عوامل في تراجع نتائج الفريق، فالإصابات نالت من الوافدين الجدد للفريق، مثل داني إنغز وليون بايلي، وهم من تم التعاقد معهم عقب رحيل غريليش، كما أن إيميليانو بونديا الذي كلف خزائن النادي مبلغا غير مسبوق فشل في التألق منذ قدومه.

يقول بيرسلو: "بعد أن انتقل ستيفن إلى التدريب بعد مسيرته الرائعة كلاعب، بدأ في إدارة وتطوير لاعبين صغار واعدين في أكاديمية ليفربول، وهي خبرة نثمنها كثيرا في أستون فيلا. ثم اتخذ قرار جريئا، لاختبار نفسه في الدوري الاسكتلندي المعروف بصعوبته وبيئته الضاغطة. قد لفت أنظارنا نجاحه اللاحق بفوزه باللقب مع غلاسكو رينجرز بالإضافة إلى خبرته في أوروبا".

وأضاف بيرسلو: "كان واضحا جدا في مناقشاتنا معه، أن فلسفة وطموحات وقيم ستيفن تتوافق كليا مع أستون فيلا".

"مكان خاص لهذا النادي في قلبي"

انضم جيرارد إلى رينجرز في مايو/آيار عام 2018، فقد وقع عقدا لأربع سنوات قبل أن يوافق على عقد جديد مع النادي الاسكتلندي حتى عام 2024.

وفي أول موسم له مع النادي، قاد جيرارد فريق رينجرز للفوز على سيلتك للمرة الأولى منذ عام 2012، وأنهى الموسم بفارق تسع نقاط عن سيلتك البطل، كما حل الفريق ثانيا أيضا في موسم 2019-2020.

التعليق على الصورة، قاد جيرارد رينجرز لتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في عشر سنوات

وفي الموسم الثالث له، نجح جيرارد في نيل أول بطولة له في عالم التدريب. لم يخسر رينجرز أي مباراة في هذا الموسم، وأنهى المسابقة في الصدارة بفارق 25 نقطة عن سيلتك، ليرفع كأس البطولة للمرة الخامسة والخمسين في تاريخه.

وتحدث جيرارد عقب رحيله عن النادي الاسكتلندي : "أود أن أعبر عن خالص امتناني لكل من له علاقة بنادي غلاسكو رينجرز لمنحي الفرصة لإدارة مثل هذا النادي الشهير لكرة القدم. إن مساعدتهم في الحصول على لقب الدوري رقم 55 الذي شهد تحطيم عدة أرقام قياسية سيحتل دائمًا مكانة خاصة في قلبي. أود أن أتمنى للاعبين والموظفين والمشجعين كل التوفيق في المستقبل".