تصفيات كأس العالم 2022: تونس تتعثر وفرنسا وبلجيكا يحسمان التأهل إلى المونديال القطري

قبل 31 دقيقة

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خسر منتخب تونس أمام مضيفه منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون رد في الجولة قبل الأخيرة بالمجموعة الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وهذه هي الخسارة الأولى للمنتخب الملقب بنسور قرطاج في مشوار التصفيات، ليتوقف رصيده من النقاط عند عشر نقاط بالتساوي مع المنتخب الغيني، وإن كانت الصدارة لا تزال لتونس بفارق الأهداف.

وسيتعين على المنتخب التونسي تحقيق الانتصار في مباراته أمام زامبيا على ملعب حمادي العقربي في الجولة الأخيرة في السادس عشر من الشهر الجاري ليضمن التأهل إلى الدور الحاسم والابتعاد عن الحسابات المعقدة.

ويقول الناقد الرياضي، نزيه كرشاوي، لبي بي سي إن "الهزيمة غير متوقعة من منتخب متواضع، والجماهير التونسية في حيرة وغاضبة جدا من إدارة المدرب منذر الكبير للفريق.. المنتخب التونسي في مأزق حقيقي، وعليه أن يفوز في المباراة الأخيرة حتى لا ينتظر نتيجة لقاء غينيا الإستوائية وموريتانيا".

وفي هذه المرحلة من التصفيات، يتأهل متصدرو المجموعات العشر إلى الدور الحاسم، وهو الذي تأهل إليه حتى الآن منتخبات مالي ومصر والسنغال والمغرب.

فرنسا وبلجيكا أحدث المتأهلين

انضم منتخبا فرنسا وبلجيكا إلى كل من ألمانيا والدانمارك اللتين حسمتا تأهلهما إلى كأس العالم في قطر.

فقد تمكن بطل العالم، المنتخب الفرنسي من قطع بطاقة العبور إلى المونديال القطري حين حقق فوزا عريضا على كازاخستان بثمانية نظيفة، سجل نصفها كيليان إمبابيه وهو أول هاتريك - أي ثلاثة أهداف أو أكثر - لنجم باريس سان جيرمان مع منتخب بلاده.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سجل إمبابيه أربعة أهداف في مرمى كازاخستان في تصفيات كأس العالم

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست إكسترا ليفلز (Xtra Levels) بودكاست يسبر كون الألعاب الإلكترونية من خلال لاعبيه ومطوريه. الحلقات البودكاست نهاية

كما وقع كريم بنزيمة على هدفين وسجل كل أنطوان غريزمان وأدريان رابيو.

ويعد هاتريك إمبابيه أول هاتريك يحرزه لاعب بقميص فرنسا في مباراة دولية منذ هاتريك دومينيك روشتو عام 1985.

الفوز الكبير للديوك ضمن لهم الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه المنتخب الفنلندي.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أكد ديديه ديشامب على سعادته هو اللاعبون والجهاز الفني لما تحقق: "كما قلت لكم، كانت لدينا ثلاثة أهداف، حققنا دوري الأمم الأوروبية، وتأهلنا للمونديال ولا تزال هناك متبقية لنا في التصفيات، وبعيدا عن التأهل الذي كان مهما بكل تأكيد، لا أريد أن أتحدث عن كيف كنا ممتازين الليلة، لأننا دوما نسعى للاقتراب من الكمال والذي حققناه تقريبا في هذه المباراة. قدمنا كرة قدم رفيعة المستوى وجعلت منتخب كازاخستان يعاني".

وعن المجموعة الخامسة، تأهل أيضا منتخب بلجيكا بفوزه على إستونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعتلي قمة المجموعة برصيد 19 نقطة.

أحرز كريستيان بينتكي، مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي، في الدقيقة الحادية عشرة بعدما أفلت حارس مرمى إستونيا الكرة إثر تسديدة من يانيك كاراسكو.

وضاعف النتيجة كاراسكو، لاعب أتليتكو مدريد، إثر تصويبة بعيدة متقنة، ثم أحرز ثورغان هازارد ثالث الأهداف بصورة جميلة.