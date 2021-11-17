نيوكاسل يونايتد والاستحواذ السعودي: رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بصدد الاستقالة إثر ردود فعل غاضبة

سايمون ستون

بي بي سي سبورت

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، تم تعيين غاري هوفمان (على اليسار) رئيسا للدوري الإنجليزي الممتاز في أبريل/نيسان 2020

من المقرر أن يتنحى غاري هوفمان عن رئاسة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد رد فعل عنيف من الأندية في ما يتعلق بالاستحواذ السعودي على فريق نيوكاسل يونايتد.

وشكت الأندية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في أكتوبر/تشرين الأول بعد أن تم إبرام الصفقة، وعبرت عن إحباطها من كيفية اجتياز المشترين لاختبار المالكين والمديرين.

وهناك العديد من قضايا انتهاك حقوق الإنسان المرتبطة بالمملكة العربية السعودية.

ومنذ ذلك الحين، دعت منظمة العفو الدولية إلى تغيير اختبار ملكية النادي.

وتلقى هوفمان البالغ من العمر 61 عاما، والذي تولى رئاسة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة 18 شهرا، الجزء الأكبر من اللوم من قبل الأندية على الضوء الأخضر الذي منحه لصندوق الاستثمارات السعودي للاستحواذ على النادي.

وعلى الرغم من أن مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز شعروا أنه لا يوجد خيار سوى السماح بتمرير الصفقة بعد 18 شهرا من توقفها لأول مرة، إلا أن الأندية كانت غير سعيدة بإخبارها عن ذلك في وقت متأخر جدا، لدرجة أنها لم تتمكن من حشد محاولات لوقفها.

وبدأت الأندية عملية إيقاف الصفقات التجارية المرتبطة بالملكية، في محاولة لتقليل مقدار الأموال التي يمكن أن ينفقها نيوكاسل، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تشويه الدوري.

ويعتقد أن هوفمان لم يتخذ قرارا نهائيا بالاستقالة بعد، لكن من المتوقع الإعلان عن رحيله في الأيام المقبلة.

وتولى هوفمان منصب رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في أبريل/نيسان 2020، بعد أن عملت كلوديا أرني، كرئيسة بالنيابة بعد رحيل ريتشارد سكودامور في عام 2018.

وبعد فترة وجيزة من تعيينه، تلقى هوفمان انتقادات لمعرفته بالمحادثات حول مشروع الدوري الأوروبي الفاشل، وقد أدى الاستحواذ السعودي على نيوكاسل إلى تفاقم المخاوف.