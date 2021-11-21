الدوري الإنجليزي الممتاز: "كابوس جديد" لمانشستر يونايتد وفوز ثمين لليفربول

قبل 34 دقيقة

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تتزايد الضغوط على مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولشاير بعدما مني فريقه بهزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول فوزا كبيرا على أرسنال، ليصعد أشبال الألماني يورغن كلوب إلى المركز الثاني في ترتيب البطولة الإنجليزية، بانتظار مباراة مانشستر سيتي غدا. وبقي أرسنال في المركز الخامس.

وتقدم ليفربول عن طريق ساديو ماني في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ثم أضاف كل من دييغو يوتا ومحمد صلاح ومينامينو ثلاثة أهداف لـ"الريدز" في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز فريقهم بأربعة أهداف مقابل صفر.

وشهدت المباراة مشادة بين مدربي الفريقين، دفعت بالحكم إلى توجيه بطاقة صفراء لكلّ منهما.

"هزيمة مذلة"

حقق نادي واتفورد مفاجأة ثقيلة على ضيفه مانشستر يونايتد، بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، مدرب مانشستر يونايتد في وضع صعب بعد الهزيمة

وزادت الهزيمة الخامسة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم من الضغوط على مدربه وسط تساؤلات حول مصيره مع النادي.

وتلقى قائد فريق يونايتد المدافع جيري ماغواير بطاقة حمراء، بعد نيله بطاقة صفراء ثانية بفارق 7 دقائق عن الأولى.

ووصف حارس المرمى دايفيد دي خيا الخسارة في حديث لبي بي سي سبورت بـ"المحرجة وبكابوس آخر".

وتمكن دي خيا من صدّ ضربة جزاء لواتفورد خلال المباراة.

فوز برشلونة

فاز برشلونة على نادي إسبانيول في مباراة الدربي الكاتالوني 1 -0.

ويأتي فوز برشلونة في أول مباراة بإشراف لاعبه السابق تشافي، الذي عاد إلى النادي بصفته مدرباً.

وأقال النادي مدربه السابق الهولندي رونالد كومان الشهر الماضي، بعد هزائم متتالية.

وسجّل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب الهولندي ممفيس ديباي عن طريق ضربة جزاء في الشوط الثاني.

هدف ميسي الأول في الدوري الفرنسي

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل هدفه الأول، مع فريق باريس سان جيرمان، خلال بطولة الدوري الفرنسي.

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وفاز فريق العاصمة الفرنسية على نادي "نانت" على أرضه في ملعب "دو فرانس" 3 -1.

ولم يسجل ميسي في بطولة الدوري الفرنسي منذ انضمامه إلى الفريق الفرنسي. ولكنه تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف إلى الآن في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتظر جمهور باريس سان جيرمان إلى الدقائق الأخيرة من المباراة، ليتمكن أخيراً من رؤية ميسي، يسجل هدفه الأول في الدوري، بتسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.