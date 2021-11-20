فيروس كورونا: حظر مشاركة لاعبي التنس غير المطعمين في بطولة أستراليا المفتوحة 2022

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ديوكوفيتش قال إنه لا يريد الإفصاح عما إذا كان تلقى اللقاح

قال مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، كريغ تيلي، إن اللاعبين غير المطعمين ضد فيروس كورونا لا يمكنهم المشاركة في المسابقة العام المقبل.

وثار بعض اللبس بشأن هذا الأمر في الأشهر القليلة الماضية، مع تضارب تصريحات قادة سياسيين أستراليين بارزين.

وكان حامل اللقب، نوفاك ديوكوفيتش، قال إنه لا يريد الإفصاح عما إذا كان تلقى اللقاح.

ولكن تيلي قال: "نوفاك يعرف أنه عليه أن يكون مطعما ليتمكن من اللعب". وأضاف: "نتمنى أن يأتي إلى هنا".

وأكد تيلي أيضا أن الدورة، التي ستقام من 17 إلى 30 يناير/ كانون الثاني، ستكون بحضور جماهيري كامل.

وتظهر أحدث البيانات أن 80 من أفضل 100 لاعب في العالم طُعّموا بلقاحات مضادة للفيروس. ولم ترسل رابطة محترفات التنس حتى الآن بيانات عن نسبة التطعيم بين اللاعبات إلى بي بي سي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أفاد مجلس رابطة محترفات التنس في مراسلة إلى لاعباته بأنه أُخطر بأن جميع اللاعبات بإمكانهن السفر إلى ميلبورن.

وجاء في المراسلة أيضا أن جميع اللاعبات، بغض النظر عن التطعيم، مطالبات بتقديم نتيجة سلبية لاختبار الإصابة بفيروس كورونا، يُجرى خلال 72 ساعة قبل استقلال الطائرة.

لكن رئيس الحكومة المحلية في ولاية فيكتوريا، دانيال أندروز، قال في أكتوبر/ تشرين الأول إنه لا يعتقد أن لاعبي التنس غير المطعمين سيمنحون تأشيرات لدخول أستراليا.

وكانت أستراليا فرضت قيودا صارمة على السفر وتنقل الأشخاص خلال انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقد فرضت على اللاعبين والمسؤولين والمرافقين في دورة 2021 حجرا صحيا لمدة 14 يوما لدى وصولهم إلى أستراليا.