الفيفا: رئيس الاتحاد الدولي يقول إن المعترضين على إجراء كأس العالم كل عامين "يخافون التغيير"

قبل 44 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، إنفنتينو يعتقد أن المقترح يعزز المشاركة ويمنح فرصا أكثر للمنتخبات الصعيرة

اتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، جياني إنفنتينو، المعترضين على إقامة كأس العالم كل عامين "بالخوف من التغيير"، بينما أعلن الاتحاد الأفريقي دعمه للمقترح.

ولا يريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكذا اتحاد الكرة في أمريكا الجنوبية تغيير صيغة إقامة كأس العالم كل أربعة أعوام. وكان الدوري الإنجليزي من بين الهيئات الكروية المحلية التي أعلنت اعتراضها على المقترح أيضا.

وأصبح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجمعة أول هيئة دولية تدعم مقترح الفيفا، قائلة إنها ستوافق على إقامة كأس العالم كل عامين إذا تقررت الصيغة الجديدة في نهاية العام.

وقال إنفنتينو: "هذا يحدث في كل المجالات، عندما يأتي التغيير والإصلاحات، الذين في القمة يرفضون تغيير أي شيء، لأنهم في القمة. وهم يخشون على مكانتهم إن تغير أي شيء."

وأضاف: "نتفهم ذلك، ونهنئهم ونشيد بنجاحهم في الوصول إلى القمة. ولكن لا ينبغي أن نغلق الباب، بل علينا أن نبقي المجال مفتوحا، علينا أن نعطي الأمل ونوفر الفرص".

ويوم الجمعة، صوتت الجمعية العامة الاستثنائية في الاتحاد الأفريقي في القاهرة بالإجماع على دعم مقترح الفيفا.

وقال مسؤول في الاتحاد الأفريقي: "إذا كانت دراسة الجدوى التي تجريها الفيفا إيجابية فإننا ندعم المقترح".

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ويعتقد إنفنتينو الذي كان حاضرا في القاهرة أن "إقامة كأس العالم في فترات أقرب سيعزز المشاركة ويرفع فرص التأهل".

وستكون إفريقيا ممثلة بخمس منتخبات فقط في نهائيات قطر 2022 في حين يمثل الاتحاد الأوروبي 13 منتخبا من أصل 32، بينما تمثل أمريكا الجنوبية 4 منتخبات على الأقل.

واتهم مدرب ساحل العاج، باتريس بومال، الفيفا "بقتل كرة القدم الأفريقية" عندما منحت تنظيم كأس العالم لقطر.

وستتوسع المشاركة إلى 48 منتخبا في نهائيات كأس العالم 2026 التي تحتضنها كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

ويتوقع أن يكون نصيب إفريقيا 9 منتخبات في دورة 2026، وقد تحصل على مكان إضافي في مباريات فاصلة ما بين القارات.

وكان مدير التطوير في فيفا، أرسين فينغر، وراء الترويج لفكرة إقامة كأس العالم كل عامين، كما يلح إنفنتينو على أن المقترح يوفر فرصأ أكثر للمنتخبات الصغيرة.

وقال: "علينا أن نمنح المزيد من الفرص للمنتخبات الإفريقية لتشارك في كرة القدم العالمية".

وليس واضحا كيف سيتصرف الاتحاد الأفريقي لتنظيم مباريات تصفيات كأس العالم كل عامين، بالتوازي مع تصفيات كأس أمم إفريقيا التي تقام كل عامين أيضا.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي، باتريس موتسيبي: "منافسة كأس أمم أفريقيا ستتواصل حتما".

"ما علينا أن نحرص عليه هو ضمان عدم مشاركة اللاعبين في مباريات أكثر مما كان عليه الأمر. وسنجري مراجعة عميقة للمنافسة، وهيكلتها".

التحكيم بالفيديو في المباريات الفاصلة والدوري الممتاز في إفريقيا

وأكد أنفنتينو استعمال التحكيم بالفيديو في المباريات الفاصلة في تصفيات كأس العالم 2022.

وجاء الإعلان بعدما خطفت غانا التأهل إلى المباريات الحاسمة من جنوب أفريقيا بفضل ضربة جزاء مثيرة للجدل هذا الشهر.

ودفعت هذه الحادثة اتحاد جنوب أفريقيا إلى رفع شكوى إلى الفيفا التي أحالت القضية إلى عضو في لجنة الانضباط.

وقال أنفنتينو: "أدرجنا تقنية الفيديو لمساعدة الحكم لأن مهمة الحكم صعبة جدا".

وأضاف: "علينا أن نوفر للحكم الظروف الملائمة ليكون الأداء جيدا".

وطرح المجتمعون في القاهرة فكرة إقامة الدوري الممتاز في إفريقيا، دون تقديم تفاصيل بشأنها.