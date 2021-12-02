كأس العرب: مصر تتخطي لبنان بصعوبة والأردن بفوز على السعودية في مفاجأة كبيرة

قبل 32 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، مصر فازت على لبنان بصعوبة بهدف بدون اللاعبين المحترفين في أوروبا مثل غالبية المنتخبات الأخرى

اليوم الثاني من بطولة كأس العرب العاشرة في قطر، شهد مفاجآت في المباريات الأربع التي جرت يوم الأربعاء، منها فوز الأردن على السعودية بهدف، وتخطي مصر لعقبة لبنان بصعوبة.

وانتهت مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، بفوز منتخب مصر على لبنان بهدف دون رد، أحرزه اللاعب محمد مجدي (أفشة) في الدقيقة 71 من المباراة.

وشهدت المباراة إصابة خطيرة للاعب المصري حمدي فتحي، في الدقيقة 38، وتم إجراء فحوصات طبية له، وأكد الاتحاد المصري أن إصابة اللاعب في وجهه لكنه بحالة جيدة وبخير.

ويحتل منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب الجزائر، الذي تفوق على منتخب السودان بأربعة أهداف دون رد.

ويحتل منتخب لبنان المركز الثالث والسودان الرابع، وكلاهما دون نقاط.

ويواجه منتخب مصر نظيره السوداني يوم السبت في السادسة مساء، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، وبعدها يلتقي الفراعنة الجزائر، في ختام مباريات المجموعة يوم الثلاثاء، وسيتأهل أول وثاني المجموعة لدور الثمانية.

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الأردن يحقق المفاجأة بعشرة لاعبين

وحقق منتخب الأردن مفاجأة كبيرة بالفوز على المنتخب السعودي، بهدف دون رد، في ختام مباريات المجموعة الثالثة، يوم الأربعاء.

سجل نجم الأردن محمود مرضي، هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، رغم أن الفريق كان يلعب بعشرة لاعبين فقط منذ الدقيقة 53 بعد طرد مدافعه إحسان حداد، ببطاقة حمراء مباشرة نتيجة التدخل القوي ضد اللاعب السعودي تركي العمار.

كما شهدت المباراة حالة طرد أخرى في صفوف السعوديين، بعد حصول المدافع خليفة الدوسري، على الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء.

وبهذه النتيجة احتل الأردن المركز الثاني بثلاث نقاط، خلف المغرب المتصدر بثلاث نقاط أيضا، بينما ياتي المنتخب السعودي في المركز الثالث بفارق الأهداف عن منتخب فلسطين صاحب المركز الأخير.

وكان المنتخب المغربي قد حقق أيضا، فوزا كبيرا على منتخب فلسطين، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة يوم الأربعاء، بأربعة أهداف نظيفة.

صدر الصورة، Getty Images

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وكانت الدوحة قد شهدت يوم الثلاثاء، افتتاح النسخة العاشرة من كأس العرب بعد تسع سنوات من التوقف، بمشاركة 16 منتخبا، موزعة على أربع مجموعات وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وأرادت قطر أن تجعل من البطولة كتجربة استعداد لكأس العالم المقبل في نهاية 2022 والذي سيقام لأول مرة في الشرق الأوسط.

وتعد هذه الكأس النسخة العاشرة من البطولة التي أقيمت أول نسخة منها عام 1963 في لبنان، وجرت النسخة التاسعة عام 2012 في السعودية وفاز بها المنتخب المغربي.

ويعود السبب في عدم إقامة المسابقة بصورة دورية إلى عدة عوامل أبرزها الخلافات السياسية وعدم الاستقرار في بعض دول المنطقة العربية.

وتلعب غالبية المنتخبات البطولة بدون محترفيها في ملاعب أوروبا. لذلك، فإن بعضا منها لجأ إلى إشراك المحترفين في الدوريات العربية التي سيتوقف أغلبها خلال فترة إقامة البطولة.

واحتلت قطر صدارة المجموعة الأولى بثلاث نقاط، بعد الفوز على البحرين بهدف، يوم الثلاثاء، لتحتل البحرين المركز الأخير بالمجموعة.

بينما تعادلت عمان مع العراق بهدف لكل منهما، وحصد كل منتخب نقطة، لتحتل عمان المركز الثاني والعراق الثالث.