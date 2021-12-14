فيروس كورونا: 42 إصابة بكوفيد في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال أسبوع

قبل 36 دقيقة

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تم تسجيل 42 إصابة في صفوف اللاعبين والموظفين في الدوري الإنجليزي الممتاز بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم تم تسجيله في البطولة على مدار سبعة أيام.

إنه أعلى رقم منذ الإبلاغ عن 40 حالة في يناير/كانون الثاني الماضي.

حينها، تم إجراء 2295 اختبارا، فيما تم إجراء 3805 اختبارات في الجولة الأخيرة من 6 إلى 12 ديسمبر/كانون أول.

وتم تأكيد حالات إصابة في صفوف فرق برايتون وتوتنهام وليستر ومانشستر يونايتد وأستون فيلا ونورويتش.

كما أجلت مباراة برايتون ضد توتنهام يوم الأحد بعد تفشي كوفيد - 19 في نادي توتنهام.

وبعد إدخال قواعد جديدة لفيروس كورونا في إنجلترا، يوم الخميس، طلبت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز من الأندية العودة إلى تدابير الطوارئ، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة.

وقال بيان للرابطة يوم الإثنين إن وتيرة فحوصات الإصابة بفيروس كورونا للاعبين والموظفين ستزداد.

وأضاف البيان "سنواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة والسلطات المحلية والجماعات الداعمة، مع التجاوب مع أي تغييرات مستقبلية للتوجيهات الوطنية أو المحلية".

ما هي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي تفشى فيها الفيروس؟

تم إلغاء مباراة توتنهام في الدوري الأوروبي ضد رين يوم الخميس، بسبب تفشي المرض الذي أدى إلى تأجيل مباراة الفريق ضد برايتون.

وفي يوم الخميس أيضا، لم يسافر عدد من لاعبي ليستر إلى إيطاليا للمشاركة في مباراتهم في الدوري الأوروبي ضد نابولي بسبب اختبارات كوفيد -19 الإيجابية.

ويجري مانشستر يونايتد مناقشات مع رابطة الدوري حول ما إذا كان من الآمن لعب مباراتهم في برينتفورد، بعد أن أغلق النادي ملعبه التدريبي لمدة 24 ساعة لتقليل مخاطر انتقال العدوى.

وأكد ستيفن جيرارد، مدرب أستون فيلا، أن "اثنين من الموظفين واثنين من اللاعبين" أثبتت إصابتهم بالفيروس، لكنه أصر على أن "الغالبية العظمى" من نتائج الفحوصات كانت سلبية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سيكون إلزاميا على المشجعين إظهار دليل على التطعيم بجرعتين

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وقال إن مباراة الثلاثاء ضد نورويتش ليست محل شك. وقال دين سميث، مدرب فريق نورويتش "الكناريز"، إن أحد لاعبيه كان في حالة عزل ذاتي، لكن نتيجة اختبار بقية الفريق جاءت سلبية يوم الأحد.

في برايتون، قال المدرب غراهام بوتر إن هناك "ثلاث أو أربع" حالات إيجابية.

وتوقفت مباراة شيفيلد يونايتد ضد كوينز بارك رينجرز يوم الإثنين بسبب تفشي المرض في الفريق الثاني.

ماذا يقول مدربو الدوري الإنجليزي الممتاز عن كوفيد - 19؟

قال توماس فرانك مدرب برينتفورد إنهم يخططون لمباراة ضد مانشستر يونايتد للمضي قدما، ورددوا ما قاله مهاجم أرسنال ميكيل أرتيتا في الدعوة إلى مزيد من الوضوح من الرابطة بشأن التأجيلات بسبب كوفيد.

وقال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إنه يشجع لاعبيه على الحصول على جرعات لقاح معززة، مضيفا "نتحدث مع اللاعبين كل يوم لنقول لهم أن يتوخوا الحذر. حافظوا على صحتكم، وارتدوا أقنعة، واتخذوا مسافة اجتماعية".

على العكس من ذلك، كشف مدرب بيرنلي شون دايتش أنه لا "يعظ اللاعبين" بشأن اللقاحات، لكن سميث مدرب نورويتش وصف نسبة التطعيم لدى "الكناريز" بالعالية.

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ما هي القواعد المتبعة للجماهير في مباريات الدوري الإنجليزي؟

إن تقديم الحكومة لـ "الخطة B" يوم الأربعاء لمكافحة انتشار متحور أوميكرون، يعني أنه سيكون إلزاميا على المشجعين إظهار دليل على التطعيم بجرعتين، أو نتيجة اختبار سلبية لحضور الأحداث الرياضية مع حشود من أكثر من 10 آلاف شخص في إنجلترا.

وأجرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عمليات تفتيش مفاجئة على الجماهير حتى الآن هذا الموسم، بينما جعل كل من برايتون وتشيلسي وتوتنهام تصاريح كوفيد إلزامية.