كأس العرب: الجزائر تحرز البطولة بعد فوزها على تونس 2-0

18 ديسمبر/ كانون الأول 2021، 18:17 GMT جدّد في قبل 21 دقيقة

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فازت الجزائر ببطولة كأس العرب 2021 بعد فوزها على تونس بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة.

وتوج الفريق الجزائري بالكأس، لأول مرة، بهدفين أحرزهما أمير سعيود في الشوط الإضافي الأول من زمن المباراة، وياسين براهيمي في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي للشوط الإضافي الثاني.

والتقى منتخبا تونس والجزائر في نهائي كأس العرب، بعد أن أقصيا مصر والدولة المضيفة، قطر، على التوالي من دور نصف النهائي، يوم الأربعاء.

وكانت تونس قد انتزعت فوزا بشق الأنفس من مصر بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب 974 المبني حديثا.

وفي مباراة المربع الذهبي الثانية، فازت الجزائر على قطر بنتيجة 2-1 على ملعب الثمامة عن طريق ركلة جزاء نفذها المهاجم الجزائري يوسف بلايلي الذي كان محترفا في نادي قطر الرياضي قبل يوم من فسخ عقده مع النادي.

ويُعد تأهل الجزائر الأول لها في نهائي ثالث مشاركاتها بالبطولة، بعد عامي 1988 في الأردن و1998 في قطر أيضا حينما ودّعت باكرا من الدور الأول.

وفي وقت سابق السبت، حصد المنتخب القطري المركز الثالث في كأس العرب 2021، بعد تغلبه بركلات الترجيح 5 - 4 على المنتخب المصري، في المباراة التي أُقيمت على ملعب "974".

واستضافت قطر بطولة كأس العرب 2021 التي تقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".