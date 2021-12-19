مارادونا: 87 قطعة من مقتنياته الشخصية في مزاد علني "لسداد الديون"

قبل 18 دقيقة

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يمكن لعشاق دييغو مارادونا اقتناص تذكارات من نجم كرة القدم في مزاد علني بدأ على الإنترنت قبل قليل من بوينس آيرس، بعد أكثر من عام بقليل من وفاته، وسيشمل ذلك سيجاره الشهير، وزوج من سيارات بي أم دبليو وفيلا فاخرة اشتراها لوالديه.

ويقام "المزاد العاشر"، في إشارة إلى رقم قميص مارادونا الذي يرتديه عند لعبه مع منتخب الأرجنتين، والذي قاده للفوز بكأس العالم عام 1986، من قبل عائلته لجمع الأموال، بينما يتم حل المسائل القانونية المتعلقة بتوزيع أصول اللاعب.

وقال أدريان ميركادو، منظم عملية البيع لوكالة فرانس برس "في هذا الوقت، لدينا 1120 شخصا مسجلين ولديهم القدرة على تقديم مناقصات في المزاد".

وقال إن الـ 87 قطعة التي سيتم عرضها سيكون لها حد أدنى يتراوح من 50 دولارا إلى 900 ألف دولار. وأمرت السلطات الأرجنتينية بالبيع بالاتفاق مع ورثة ممتلكات بطل العالم عام 1986.

وأضاف ميركادو: "قدم أولاده تشكيلة رائعة من أشيائه". وتابع: "أما العناصر الأكثر عاطفية وذات الذكريات الرائعة والعاطفة الكبيرة فستحتفظ بها العائلة".

والمنزل الذي يتم بيعه في المزاد، في حي فيلا ديفوتو في بوينس آيرس، هو المنزل الذي قدمه مارادونا لوالديه في الثمانينيات عندما كان "الرقم 10" يلعب لفريق بوكا جونيورز المحترف.

وجاء في رسالة على الموقع للترويج للمزاد: "مرت السنوات والأندية والقصص وكأس العالم، لكن المنزل في كانتيلو (شارع) كان دائما مكان مارادونا".

وتختلف الفيلا التي منحها مارادونا لوالديه والتي عاشا فيها حتى وفاته في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن المنزل المتواضع في الحي الفقير حيث وُلد عام 1960، فهي مريحة إن لم تكن فاخرة وتتضمن مسبحا. وتم تعيين حد أدنى للمزايدة بقيمة 900 ألف دولار أمريكي.

سداد الديون

ويضم المزاد أيضا سيارتين من طراز بي أم دبليو، طرازي 2017 و2016، بحد أدنى للمزايدات يبلغ 225 ألف دولار و165 ألف دولار. وكان مارادونا قاد سيارة بي أم دبليو 750 التي تبلغ تكلفتها 225 ألف دولار ذات مرة إلى ملعب لكرة القدم.

فضلاً عن سيارة هيونداي فان، بحد أدنى 38 ألف دولار، وشقة من غرفتي نوم في منتجع مار ديل بلاتا ( تبعد 400 كيلومتر من جنوب بوينس آيرس)، بسعر أساسي يبلغ 65 ألف دولار.

ومن المعروضات أيضا آلة الجري التي استخدمها مارادونا عندما كان يعيش في دبي أثناء تدريب فريق هناك (3500 دولار كحد أدنى)، وصورة لنجم كرة القدم مع الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو (400 دولار)، ومرطب للسيجار الكوبي (300 دولار).

ومع ذلك، لن يتم بيع خطاب مكتوب بخط اليد موقع من كاسترو على الرغم من التوقعات السابقة بعرضه في المزاد.

صدر الصورة، AFP/Getty التعليق على الصورة، من معروضات المزاد صورة لنجم كرة القدم مع الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو

وتكمل مجموعة من ربطات العنق والقبعات والأحذية والمعدات الرياضية، بالإضافة إلى ستة أجهزة تلفزيون وأثاث ومعدات صالة رياضة ولوحات وصور فوتوغرافية وغيتار موقع وعلبة سيجار، العناصر التي يتم بيعها بالمزاد بأمر من القاضية لوسيانا تيديسكو.

وقد بدا المزاد الساعة 11:00 صباحا (14:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد وسيستمر لساعتين.

وستذهب عائدات المزاد لدفع ديون ونفقات التركة، ولكن ليس لورثة مارادونا. وستقرر المحاكم كيفية التخلص من أي أغراض غير مباعة.

وعاش مارادونا، المعروف على نطاق واسع كواحد من أهم لاعبي كرة القدم في كل العصور، حياة مليئة بالحيوية ومثيرة للجدل، مما أكسبه عددا كبيرا من المعجبين المتحمسين ولكنهم رأوه أيضا يعاني من إدمان المخدرات والكحول واعتلال صحته.

وقال أدريان ميركادو رئيس دار المزادات لرويترز "وافق الأطفال الخمسة (أبناء مارادونا المعترف بهم) من خلال محاميهم وتم تنظيم هذا الحدث من أجل جمع الأموال، فقط من أجل دفع النفقات".

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وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي عن عمر يناهز 60 عاما بسبب سكتة قلبية، بعد معاناته من عدة مشاكل صحية وخضع لعملية جراحية في الجمجمة سابقا.

وقال ميركادو، الذي يتوقع إقبالا كبيرا: "المشجعون الكبار لدييغو، الذين أعتقد أنهم سيشاركون، سيكونون قادرين على أخذ شيء ما إلى منازلهم كتذكار، لا شك لدي".