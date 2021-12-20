فيروس كورونا: رافائيل نادال يؤكد إصابته بكوفيد-19 بعد عودته من أبو ظبي

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، نادال (يسار) خسر الأسبوع الماضي أمام موراي في بطولة مُبادلة العالمية في أبو ظبي

تأكدت إصابة لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال بكوفيد-19 بعد عودته من بطولة مُبادلة العالمية للتنس في أبو ظبي.

ومُني نادال، الفائز بـ 20 لقبا من ألقاب البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، بهزيمة على يد البريطاني آندي موراي يوم الجمعة في الدور نصف النهائي من البطولة الاستعراضية.

وقال نادال إنه مرّ بـ"أوقات لم تكن سهلة"، لكنه يأمل في التحسن "شيئًا فشيئًا".

وكان نادال (35 عاما) قد عاد للتوّ من إصابة أبعدته أربعة أشهر عن الملاعب.

وعبر موقع تويتر، قال نادال: "لدى عودتي من المشاركة في دورة أبو ظبي، تبيّن عبر فحص البي سي آر في إسبانيا أنني مصاب بكوفيد".

وأضاف اللاعب الإسباني: "في كل من الكويت وأبو ظبي خضعنا لفحوصات كل يومين، وكانت جميعا سلبية، وكان الفحص الأخير يوم الجمعة، وتلقينا النتائج يوم السبت".

وتابع نادال: "أمرّ بأوقات ليست سهلة، لكنني آمل أن أتحسّن شيئًا فشيئًا. أنا الآن حبيس المنزل، وقد بلّغت أولئك الذين خالطوني بنتيجة الفحوص".

ومضى قائلا: "وفي ظل ذلك، أنا مضطر إلى الوفاء بالتزاماتي، ولسوف أفعل وفقًا لتطوّر حالتي".

وقال نادال: "سأبلغكم بأي قرارات أتخذها بشأن المشاركة في بطولات مستقبلية! وشكرًا لكم جميعًا مقدمًا على الدعم والتفهُّم".

وعاد نادال إلى اللعب في دورة أبو ظبي، بعد إصابة في القدم أبعدته عن المشاركة في الأشهر الأخيرة من موسم 2021.