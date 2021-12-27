الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي يعزز صدارته وتشيلسي "يعاني" من ضغط المباريات

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، PA Media

انتقد مدرب فريق تشيلسي توماس توخيل ضغط مباريات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، قائلا إن ترتيبها "غير عادل".

وأوضح أن فريقه تكبد العديد من الإصابات بسبب ضغط جدول مبارياته.

وجاءت تصريحات المدرب الألماني على هامش فوز تشيلسي على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشهدت المباراة عودة المهاجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، ليسجل هدفا ويتحصل على ركلة جزاء لفريقه، في أول مبارياته منذ عودته بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وكان طلب تشيلسي بتأجيل مباراتهم أمام ولفرهامبتون قد رفض، وتعادل الفريقان في المباراة سلبيا.

وقال توخيل "هذا هو الواقع، لكنه ليس القرار الصحيح".

وحافظ فريق مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تغلبه على ليستر سيتي 6-3

وكان من المفترض أن يلعب ليفربول، صاحب المركز الثاني، أمام ليدز لكن المباراة تأجلت بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي ليدز بفيروس كورونا.

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وتأجلت 15 مباراة من مباريات الدوري الإنجليزي خلال الشهر الجاري، ولكن تشيلسي لعب 8 مباريات في مختلف البطولات.

كما يستعد تشيلسي لاستضافة برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء.

وغاب لوكاكو وكالوم هودسون أودوي، عن مباريات الفريق بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لكنهما تمكنا من العودة في مباراة الأحد.

ولا يزال المهاجمان هافيرتز وتيمو فيرنر بعيدين عن الفريق، وذلك بالإضافة إلى تياغو سيلفا ونغولو كانتي.

وقال توخيل: "الأمر غير عادل، لقد واصلنا اللعب أمام فرق تحصلت على راحة، وتم تأجيل مبارياتهم، واستعدوا لنا أسبوعا كاملا".

وأضاف قائلا: "يجعلونا نخوض المباريات، بشكل مستمر، حتى لو كانت في صفوفنا إصابات بكورونا، ولدينا إصابات جديدة كل أسبوع والأمر لا يتوقف".

وقال: "نحن نعاني، ونضغط اللاعبين، لكنني أحترمهم بشكل كامل لما قدموه، كما أننا نقوم بتدوير اللاعبين، خشية الإصابات، لكننا لا نقوم بأي تغيير في أسلوب اللعب".

وفي المباراة التي حل فيها تشيلسي ضيفا في ملعب "فيلا بارك" تأخر الفريق في البداية بهدف أمام أصحاب الأرض، لكن الفريق تمكن من العودة لاحقا ليسجل 3 أهداف متتالية ويفوز بالنقاط الثلاث.