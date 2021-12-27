فيروس كورونا: رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تعلن عن رقم قياسي جديد بلغ 103 حالات إصابة بكوفيد-19

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شهدت مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تسجيل عدد قياسي من الإصابات بفيروس كورونا خلال أسبوع واحد، إذ سجلت إصابة 103 لاعبين وإداريين.

وقبل ذلك بأسبوع، تم تسجيل 90 حالة.

وقد جرى فحص 15186 شخصا في الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر/كانون أول، فقد أعادت رابطة الدوري الإنجليزي العمل بالفحص اليومي للاعبين والإداريين.

وبسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، ألغيت 15 مباراة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشهر الجاري.

ومؤخرا، اختارت رابطتا الدوري الإنجليزي EPL والكرة الإنجليزية EFL - المسؤولتان عن البريميرليغ ودوري الشامبيونشيب - إقامة المباريات في فترة الأعياد، على الرغم من الإرباك الذي تسبب فيه كوفيد-19.

واجتمعت أندية البريميرليغ العشرون، الأسبوع الماضي، من أجل مناقشة جدول المباريات في أعقاب تأجيل عدد منها.

ولم يجري خلال الاجتماع أي تصويت يتعلق بالجولتين اللتين تجريان بدءا من 26 ديسمبر/كانون أول الجاري، بينما ستلعب رابطة الكرة الإنجليزية "في المكان الذي تجد أنه آمن لذلك".

وتم إخطار الأندية أنه في حالة توفر 13 لاعبا بالإضافة لحارس مرمى، فإنها يجب أن تلتزم بخوض مبارياتها.

ويخوض مانشستر يونايتد مباراته ضد نيوكاسل، مساء الأثنين، لتكون هذه أول مباراة للشياطين الحمر منذ أكثر من أسبوعين، بعدما عانى النادي من وباء كورونا.

وأجلت رحلة فريق ولفرهامبتون لملاقاة أرسنال، يوم الثلاثاء، بسبب انتشار الفيروس في معسكر الذئاب، كما أُجلت مباراة ليدز يونايتد أمام أستون فيلا، هذا الثلاثاء، لتفشي الفيروس في صفوف الفريق الذي يدربه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا.

وفي دوري الشامبيونشيب، ثاني دوريات إنجلترا، أُجلت عدة مباريات يومي 29 و30 من ديسمبر/كانون أول الجاري.

وقت عصيب لنادي واتفورد

يخوض واتفورد، الثلاثاء، مباراته أمام وست هام يونايتد، وهي أول مباراة له منذ خسارته أمام برينتفورد في العاشر من ديسمبر/كانون أول الماضي.

ويقول كلاوديو رانييري، مدرب واتفورد، إن الفترة التي مر بها فريقه كانت "فترة عصيبة"، بينما عقد الفريق أول جلسة تدريبية مكتمل العدد في غضون أسابيع.

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وأُجلت آخر ثلاث مباريات لواتفورد بسبب الكوفيد، وهي المباريات التي كان من المفترض خوضها ضد بيرنلي وكريستال بالاس وولفرهامبتون.

وأضاف رانييري أن محاولة الترتيب لخوض تدريب للفريق مؤخرا "لم يكن أمرا سهلا".

وتابع المدرب الإيطالي: "قدت اليوم أول جلسة تدريبية للفريق بأكمله. لحسن الحظ، حضر اليوم جميع اللاعبين للتدريب، وهذا أمر هام جدا. تغيب فقط اللاعبون المصابون وهو أمر سيء في الوقت الراهن".

وشاطر رانييري كلا من يورغن كلوب ورالف رانييك المخاوف بشأن التوقيع مع لاعبين غير ملقحين ضد فيروس كورونا.

وكان مدرب ليفربول قد قال، مؤخرا، إن تلقي اللاعب للقاح سيلعب "دورا كبيرا" في اتخاذ الريدز لقرار التوقيع معه أم لا.

أما مدرب مانشستر يونايتد، فقال: "أعتقد أننا يجب أن نفكر في الأمر ذاته".