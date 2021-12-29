كأس الأمم الأفريقية: المغرب يعزز قائمته بثلاثة لاعبين

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قدم بدر بانون أداءا طيبا في كأس العرب

أعلن المدير الفني البوسني لمنتخب المغرب لكرة القدم وحيد خليلوزيتش، استدعاء 3 لاعبين جدد لقائمة المنتخب التي ستخوض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، في الكاميرون الأسبوع بعد المقبل.

واللاعبون الثلاثة هم سفيان رحيمي، المحترف في الإمارات، ومحمد الشيبي، وبدر بانون لاعب الأهلي المصري.

وشارك اللاعبون الثلاثة، في تشكيلة المنتخب التي خاضت كأس العرب الأخيرة في قطر، دون المحترفين في أوروبا، وبلغوا الدور ربع النهائي، قبل الخروج بركلات الترجيح، أمام المنتخب الجزائري، الذي فاز باللقب في النهاية.

وبذلك أصبحت قائمة الفريق، مكونة من 29 لاعبا، وسيكون على خليلوزيتش استبعاد لاعب واحد، قبل إرسال القائمة النهائية للبطولة التي تبدأ في التاسع من الشهر المقبل.

ومن غير الواضح ما إذا كان عبد الصمد الزلزولي، الذي يبلغ من العمر 19 عاما، سيوافق على خوض البطولة مع المغرب أم يفضل البقاء مع فريق برشلونة الإسباني، ساعيا لتأمين مكان له بين صفوف الفريق، في الفترة المقبلة.

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ومنذ ظهور الزلزولي مع برشلونة، قبل نحو شهرين شارك في 8 مباريات، وسجل هدفا في تعادل الفريق بهدفين لمثلهما، أمام أوساسونا.

ويبدأ المغرب مبارياته في المجموعة الثالثة، في العاشر من الشهر المقبل، أمام المنتخب الغاني، ثم يلتقي جزر القمر يوم 14، وأخيرا، الغابون يوم 18.

وتضم قائمة المنتخب المغربي، 3 حراس مرمى، هم ياسين بونو، حارس إشبيلية الإسباني، ومنير الكاجوي، حارس هاتاي سبور التركي، وأنس زنيتي، حارس الرجاء المغربي.

ومن أبرز اللاعبين في صفوف الفريق، أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، وأدم مسينا، لاعب واتفورد، وأيمن برقوق، لاعب اينتراخت فرانكفورت، وسفيان مرابط، لاعب فيورينتينا، ومنير حدادي، لاعب إشبيلية، ويوسف النصيري، لاعب إشبيلية، وأيوب الكعبي، مهاجم هاتاي سبور.

شارك المنتخب المغربي في البطولة 17 مرة ولم يفز بلقبها إلا مرة واحدة، عام 1976، ووصل المباراة النهائية مرة أخرى عام 2004.

واستبعد خليلوزيتش نجم تشيلسي حكيم زياش من تشكيلة المنتخب، لأسباب فنية، وانضباطية.