الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر يونايتد يعود للمراكز الستة الأولى بعد فوزه على بيرنلي

قبل 35 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سجل كريستيانو رونالدو هدفا في الشباك الفارغة متابعا تسديدة ماكتوميناي التي صدها حارس بيرنلي واين هينيسي

سجل مانشستر يونايتد ثلاثة أهداف في الشوط الأول لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ يناير/كانون الثاني الماضي، عندما هزم ضيفه بيرنلي بنتيجة 3-1 الخميس على ملعب أولد ترافورد، ليعود إلى المراكز الستة الأولى في ترتيب البطولة.

وكانت تسديدة سكوت ماكتوميناي في الدقيقة الثامنة من على حافة منطقة الجزاء، أسرع هدف لليونايتد في الدوري منذ أن سجل الاسكتلندي هدفين في الدقائق الأولى ضد ليدز منذ أكثر من 12 شهرا.

وسجل بنجامين مي بالخطأ في مرماه، مضاعفا النتيجة لأصحاب الأرض.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا في الشباك الفارغة متابعا تسديدة ماكتوميناي التي صدها حارس بيرنلي واين هينيسي.

وتمكن آرون لينون من تقليص الفارق للفريق الضيف، بعد تسديده كرة أرضية سكنت إلى يمين حارس مرمى مانشستر يونايتد، الإسباني ديفيد دي خيا.

ومع ذلك، افتقر فريق بيرنلي، في مباراته الأولى منذ 12 ديسمبر/كانون أول، إلى القدرة على التحمل أو المكر لإثارة المزيد من المتاعب مع يونايتد والبقاء في المركز الثالث.

ويوسع الانتصار من مسيرة يونايتد الخالية من الهزائم منذ إقالة أولي غونار سولشاير إلى ثماني مباريات، لكن لا يزال أمامهم بعض الطريق ليقطعوه إذا أرادوا البدء في إنشاء إرث لإنجازات السير أليكس فيرغسون، الذي يحتفل بعيد ميلاده الثمانين في ليلة رأس السنة الجديدة.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست مراهقتي (Morahakaty) تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. الحلقات البودكاست نهاية

وجاء الهدف الأول في وقت مبكر جدا، عندما بدأ ماسون غرينوود في الجري والتوغل داخل الملعب من الجانب الأيمن. وقد طلب إدينسون كافاني منه بأن يتوقف ويحتفظ بتمركزه.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أجرى رالف رانييك ستة تغييرات على تشكيلة الفريق الأساسية

وأطاع غرينوود، وأصبح أكثر فاعلية نتيجة لذلك وخلق مساحة للآخرين في الوقت نفسه.

على الرغم من أن رانييك أجرى ستة تغييرات على تشكيلته الأساسية، إلا أن الجمع بين الإصابات واختبارات فيروس كورونا الإيجابية التي حرمت مدرب بيرنلي شون دايكي من سبعة لاعبين في الفريق الأول كان بمثابة ضربة أكبر.