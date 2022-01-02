الدوري الإنجليزي الممتاز: مدرب تشيلسي يصف مانشستر سيتي بأنه "ماكينة انتصارات"

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وصف مدرب تشيلسي، توماس توخل، نادي مانشستر سيتي بأنه "ماكينة انتصارات"، قائلا إن لاعبي الفريق الذي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "لا يكلّون".

وقال الألماني إن فريقه يجب أن يكون "واقعيا" بشأن فُرصه في اللحاق بمانشستر سيتي.

ويتصدر السيتي ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه - تشيلسي.

ومن المقرر أن يلتقي تشيلسي مع ليفربول - صاحب المركز الثالث - اليوم الأحد.

وقال توخيل قبل فوز مانشستر سيتي على أرسنال يوم السبت بهدفين مقابل هدف واحد: "إنهم يعرفون ما يتطلبه إنجاز موسمًا بعد آخر".

وأضاف الألماني: "لن نتوقف عن الإيمان، أو الطموح، لكن علينا أن نكون واقعيين".

وحقق مانشستر سيتي فوزًا في 11 مباراة على التوالي في هذه النسخة من الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ هزيمته أمام كريستال بالاس نهاية أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

"طموح بلا إفراط"

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أدت هذه السلسلة من الانتصارات إلى زيادة الفارق بين مانشستر سيتي وأقرب منافسيه من خمس نقاط إلى 11 نقطة.

ولم يحدث سوى مرتّين فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز أن أحرز ناد فارقا أكبر، بحلول الأول من يناير/كانون الثاني.

ويقول توخيل عن مانشستر سيتي: "إنه ماكينة انتصارات ... إنهم جيدون. جيدون للغاية. لا يكلّون".

ويضيف مدرب تشيلسي: "علينا أن نعترف أين كُنا قبل عام. عندما ننظر إلى 2021، كنا متأخرين بـ20 نقطة".

ويتابع توخيل: "ينبغي الحرص على الطموح، لكنْ بلا إفراط. ولا يجب أن يصيبنا الإحباط إنْ لم نتمكن من اللحاق بمانشستر سيتي في نصف السنة الأول".

ويسعى السيتي إلى إحراز لقب سابع في 11 موسما، ولقب رابع تحت قيادة غوارديولا.

أما تشيلسي، في المقابل، فلم يأتِ بين الفِرق الثلاث الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز إلا مرة واحدة منذ آخر نسخة أحرز فيها اللقب عام 2017.

ويقول توخيل: "مانشستر سيتي جيّد كله؛ ليس الفريق فقط، وإنما الطريقة التي يُدار بها النادي".