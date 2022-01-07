جوكوفيتش يشكر مشجعيه في انتظار قرار ترحيله من استراليا

قبل 19 دقيقة

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، جوكوفيتش كان يسعى للفوز بالبطولة الأسترالية للمرة العاشرة

شكر نجم التنس العالمي، نوفاك جوكوفيتش، جميع من دعموه حول العالم،بينما ينتظر البت في قرار ترحيله من أستراليا.

ووصل جوكوفيتش هذا الأسبوع إلى أستراليا للمشاركة في بطولتها المفتوحة، بعد حصوله على إعفاء، مثير للجدل، من قواعد التلقيح في البلاد.

ولكن السلطات منعته من الدخول، في تطور مفاجئ للأحداث.

ووضع جوكوفيتش في الحجز لدى مصلحة الهجرة في مدينة ملبورن، في انتظار أن تبت المحكمة الاثنين في تظلمه.

وأصدر المصنف الأول عالميا بيانا شكر فيه جميع من يواصلون مساندته عبر العالم. وكتب على حسايه بموقع أنستاغرام، يقول: "أشعر بالمساندة وأننا ممتن لكم".

وسبق أن عبر جوكوفيتش عن اعتراضه على التلقيح. وقد حصل على إعفاء صحي من أجل اللعب في أستراليا لأسباب لم يفصح عنها، وهو ما أثار غضب الكثير من الأستراليين.

وتوصلت أستراليا إلى تلقيح 90 في المئة من سكان البلاد، ولكن القيود الصحية لا تزال مفروضة، بسبب ارتفاع عدد الإصابات الجديدة.

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وأقرت إعفاء جوكوفيتش لجنتان طبيتان مستقلتان، بطلب من الهيئة المشرفة على التنس في أستراليا، وولاية فيكتوريا.

ولكن سلطات الحدود الأسترالية قالت الأربعاء إن اللاعب، البالغ من العمر 34 عاما، لم يقدم "الإثباتات المطلوبة" في مطار ملبورن.

وتبدأ بطولة أستراليا المفتوحة يوم 17 يناير كانون الثاني. وكان جوكوفيتش يسعى إلى الفوز بها للمرة العاشرة، ليكون بذلك الرجل الأكثر تتويجا في هذه الرياضة، بعدد 21 بطولة عالمية.

وألغت السلطات الأسترالية أيضا تأشيرة لاعبة التنس التشيكية، ريناتا فوراكوفا، حسب الحكومة التشيكية.