الدوري الانجليزي يستحوذ على أغلى الانتقالات الدولية في 2021

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التعليق على الصورة، صفقة انتقال روميلو لوكاكو (وسط الصورة) إلى تشيلسي كانت أغلى صفقة دولية في 2021

أنفقت أندية الدوري الانجليزي الممتاز مليار جنيه استرليني على صفقات انتقال اللاعبين الدولية، في عام 2021، وفق بيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

فقد أبرمت سبعة من 10 أغلى الصفقات الدولية مع أندية أنجليزية. وتأتي على رأسها صفقة انتقال، روميلو لوكاكو إلى تشيلسي بمبلغ 97،5 مليون جنيه استرليني.

وتقدم مانشستر يونايتد على تشيلسي في مجموع قيمة الإنفاق على ضم لاعبين، بفضل صفقة ضم جيدون سانتشو بمبلغ 74 مليون جنيه استرليني.

وتتضمن قائمة العشرين ناديا أوروبيا الأكثر إنفاقا على شراء اللاعبين 10 أندية من الدوري الانجليزي.

واحتل مانشستر سيتي المركز الثامن في القائمة على الرغم من صفقة، جاك غريليش، من أستون فيلا بقيمة 100 مليون جنيه استرليني، التي لم تحتسب لأنها صفقة محلية.

فقد أنفقت الأندية الانجليزية مجموع 1,386.2 مليار دولار على الانتقالات الدولية. وجاءت الأندية الإيطالية في المركز الثاني، يمجموع إنفاق بلغ 667.7 مليون دولار. وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة غير الأوروبية ضمن العشر الأوائل بمجموع 159.9 مليون دولار.

وحصلت الأندية الانجليزية على مكاسب جراء الانتقالات أكثر من أي أندية أخرى بمجموع 548.8 مليون دولار.

وبلغت القيمة الإجمالية للإنفاق على انتقالات اللاعبين 4.86 مليار دولار، متراجعة بنسبة 13،6 في المئة مقارنة بعام 2020، وبنسبة 33،8 في المئة مقارنة بالمواسم قبل تفشي وباء فيروس كورونا، وإن كان العدد الإجمالي للانتقالات ارتفع من 17190 في 2020 إلى 18068 في 2021.

وأنفقت الأندية في مجموعها لأول مرة أموالا على اللاعبين الفرنسيين أكثر من إنفاقها على لاعبين من أي جنسية أخرى.

الأندية الأوروبية الأكثر إنفاقا على انتقالات اللاعبين في 2021:

1-مانشستر يونايتد

2-تشيلسي

3-ليبزيغ

4-روما

5-أرسنال

6-توتنهام

7-باريس سان جيرمان

8-مانشستر سيتي

9-باير ليفركوزن

10-أي سي ميلان

11-مارسيليا

12-يوفنتوس

13- أتليتيكو مدريد

14-نوريتش

15-برايتون

16- فياريال

17-موناكو

18-أستون فيلا

19- ليستر

20- ليفربول

أغلى صفقات انتقال اللاعبين الدولية

1-روميلو لوكاكو (إنتر-تشيلسي)

2-جيدون سانتشو (بروسيا دورتموند-مانشستر يونايتد)

3-أشرف حكيمي (إنتر-باريس سان جيرمان)

4-رفائيل فاران (ريال مدريد- مانشستر يونايتد)

5-تامي أبراهام(تشيلسي-روما)

6-إبراهيما كوناتي (ليبزيغ-ليفربول)

7-مارتن أوديغارد (ريال مدريد-أرسنال)

8-أحمد ديالو (أتالانتا-مانشستر يونايتد)

9-إدواردو كامافينغا (رين-ريال مدريد)

10- براين جيل (إشبيليا-توتنهام)

الانتقالات في كرة القدم النسائية

بلغ العدد الإجمالي لصفقات انتقال اللاعبات 1,304 في عام 2021، مرتفعا بنسبة 26،2 في المئة مقارنة بعام 2020.

وسجلت قيمة الانتقالات رقما قياسيا جديدا 2،1 مليون دولار، مرتفعا بنسبة 72،8 في المئة مقارن بعام 2020.