كأس الأمم الأفريقية: المغرب في الصدارة، وغانا تودع أمم أفريقيا في مفاجأة كبرى

مهند علي

بي بي سي - ياوندي

قبل 47 دقيقة

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حسم منتخب المغرب صدارة المجموعة الثالثة من نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، وذلك بعد أن تعادل في ختام مباريات المجموعة مع منتخب الغابون بهدفين لكل فريق.

ورفع أسود الأطلس رصيدهم بذلك إلى سبع نقاط في الصدارة، فيما أصبح رصيد الغابون خمس نقاط وضمن التأهل في المركز الثاني.

وتقدم منتخب الغابون بهدف سجله لاعبه جيم أليفينا في الشوط الأول، قبل أن يوقع سفيان بوفال هدف التعادل للمغرب في الدقيقة الرابعة والسبعين.

وعاد الغابون ليتقدم بهدف أحرزه لاعب المغرب، نايف أجرد، في مرمى فريقه عن طريق الخطأ، إلا أن زميله في الفريق، أشرف حكيمي، سرعان ما عادل النتيجة لصالح المغرب مرة أخرى بعد ثلاث دقائق.

وأكد لاعب منتخب المغرب، يوسف النصيري، عقب اللقاء، صعوبة المباراة، كما طالب الجماهير المغربية بمراعاة: أن اللاعبين لديهم عائلات وسيحزنون لسماع الانتقادات الموجهة إليهم.

أما اللاعب سفيان شاكلة، فاعتذر عن تسببه في الهدف الأول للغابون، ملقيا اللوم على أرضية الملعب التي تسببت في انزلاقه.

كما أكد اللاعب المغربي الآخر، أيوب الكعبي، أنه وزملاءه، سيغلقون صفحة مباراة الغابون وينظرون للمباراة المقبلة في دور الستة عشر.

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وفي مباراة أخرى، حقق منتخب جزر القمر فوزا تاريخيا على منتخب غانا بثلاثة أهداف لاثنين، في أول فوز لجزر القمر في مشاركتها الأممية الأولى.

وحصد منتخب جزر القمر بذلك ثلاث نقاط جعلته في المركز الثالث بالمجموعة، وتذيلت غانا الترتيب بنقطة واحدة وودعت البطولة في أولى المفاجآت الكبرى.

وأسدل الستار الثلاثاء أيضا على منافسات المجموعة الثانية، حيث حسم منتخب السنغال صدارة المجموعة بعد أن اكتفى بالتعادل مع منتخب مالاوي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بملعب مدينة بافوسام، ليرفع رفاق ساديو ماني رصيدهم إلى سبع نقاط في الصدارة.

وتجمد رصيد مالاوي عند أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة عن منتخب غينيا الذي خسر أمام زيمبابوي بهدفين لهدف، وتأهل ثانيا للمجموعة.

وتستكمل مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، الأربعاء، حيث يسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز أو على الأقل التعادل في مواجهته ضد نظيره السوداني، وذلك لضمان المركز الثاني في المجموعة وبطاقة التأهل المباشرة رفقة نيجيريا التي ضمنت الصدارة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز أو على الأقل التعادل في مواجهته ضد نظيره السوداني، وذلك لضمان المركز الثاني في المجموعة

وقال عمرو السولية، لاعب منتخب مصر، في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة إنه وزملاءه يأخذون البطولة خطوة بخطوة، وبالتالي يسعون لتحقيق الفوز في مباراة السودان ومن ثم التفكير في المباراة التالية، مؤكدا أن هدف الفراعنة هو لعب المباراة النهائية.

أما بالنسبة لمنتخب السودان، صاحب النقطة الوحيدة، فليس أمامه الا تحقيق الفوز من أجل التمسك بأمل التأهل للدور التالي.

وقال برهان تية، مدرب منتخب السودان، إن غياب قائد الفريق صلاح الدين نمير عن مباراة مصر سيكون مؤثرا.

وكان نمير أصيب خلال مشاركته في مباراة منتخب السودان الأخيرة ضد نيجيريا.