كأس الأمم الأفريقية: الجزائر حاملة اللقب تودع البطولة من دور المجموعات بعد الخسارة أمام ساحل العاج 1-3

قبل 20 دقيقة

صدر الصورة، Reuters

ودّع منتخب الجزائر لكرة القدم بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي يحمل لقبها، بعد الهزيمة أمام منتخب ساحل العاج بنتيجة 1 - 3 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكان منتخب الجزائر مطالبا بتحقيق الفوز كي يحافظ على آماله في التأهل إلى دور الستة عشر، إذ دخل المباراة متذيلا مجموعته برصيد نقطة وحيدة.

وافتتح فرانك كيسي التسجيل لساحل العاج في الدقيقة 22، قبل أن يُعزز إبراهيم سنجاري تقدم منتخب بلده في الدقيقة 39 من المباراة التي أُقيمت في ملعب جابوما بمدينة دوالا في الكاميرون.

وأضاف نيكولاس بيبي الهدف الثالث بعد مرور نحو 9 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وبعد دقائق، سنحت الفرصة لمنتخب الجزائر لتقليص الفارق، حين احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح "محاربي الصحراء".

لكن تسديدة رياض محرز، قائد المنتخب الجزائري، ارتطمت بالقائم الأيسر.