كأس الأمم الأفريقية: تونس تقصي نيجيريا وتتأهل لربع النهائي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أحرز يوسف المساكني (وسط) هدف المباراة الوحيد

فازت تونس على نيجيريا ـ التي لعبت جزءا من المباراة بعشرة لاعبين - لتخوض مباراة ربع النهائي ضد بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وتغلب يوسف المساكني على حارس منتخب النسور الخضراء، مادوكا أوكويي، بتسديدة بعيدة المدى بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وأصبحت مهمة نيجيريا أكثر صعوبة عندما طُرد أليكس أيوبي بعد مراجعة حكم الفيديو، في الدقيقة 64 من زمن المباراة.

وكان منتخب نيجيريا الفريق الوحيد الذي فاز في جميع مبارياته الثلاث، في دور المجموعات بالبطولة المقامة في الكاميرون، لكن أدائه كان هادئا إلى حد كبير أمام منتخب تونس الذي أصيب مدربه وعدد من لاعبيه بمرض كوفيد -19.

سدد المهاجم النيجيري عمر صادق كرة قوية باتجاه المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد أن حاول موسى سيمون في وقت سابق تعديل النتيجة لكن تصدى له الحارس التونسي بشير بن سعيد.

وستواجه تونس، الفائزة بكأس الأمم لعام 2004، منتخب بوركينا فاسو في دور الثمانية يوم السبت الموافق 29 من يناير/ كانون الثاني.

المنتخب التونسي "المُنهك" يهزم النسور الخضراء

كان من المتوقع أن تتقدم نيجيريا، بطلة إفريقيا لثلاث مرات، أكثر من ذلك في المنافسة بعد تألقها تحت قيادة المدرب المؤقت أوغسطين إيغوافوين ضد مصر والسودان وغينيا بيساو.

في غضون ذلك، خسرت تونس مرتين في دور المجموعات - بما في ذلك أمام الوافد الجديد غامبيا - وواجهت نيجيريا من دون المدرب، منذر الكبير، ومجموعة من اللاعبين بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يحل المدرب البرتغالي، جوزيه بيسيرو، محل أوغسطين إيغوافوين مدربا لمنتخب نيجيريا عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية، وستكون المهمة الأولى له هي خوض مباراة ذهاب وإياب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ضد غريمه الشرس من غرب إفريقيا غانا.