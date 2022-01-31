ميسون غرينوود: الشرطة تستجوب نجم مانشستر يونايتد الشاب بشأن مزاعم اغتصاب

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ميسون غرينوود

مُنحت الشرطة مزيدًا من الوقت لاستجواب لاعب كرة القدم في نادي مانشستر يونايتد، ميسون غرينوود، الذي أُلقي القبض عليه للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء.

واعتقل نجم مانشستر يونايتد الشاب، البالغ من العمر 20 عامًا، والذي ظهر لأول مرة مع النادي في مارس 2019، يوم الأحد بعد مزاعم نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى إنه سيبقى رهن الاحتجاز لاستجوابه.

وأوضح نادي مانشستر يونايتد في وقت سابق إن المهاجم لن يعود إلى التدريبات أو المباريات حتى إشعار آخر.

ولم يرد غرينوود على مزاعم وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت شرطة مانشستر "لقد مُنح المحققون وقتًا إضافيًا للتحدث إلى رجل في العشرينات من عمره محتجز للاشتباه في اغتصابه واعتداءه على امرأة".

وأضافت أن "التحقيقات جارية ويتم تقديم الدعم المتخصص للضحية".

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وقالت الشرطة "نذكّر الناس بتجنب أي تعليق أو مشاركة صور قد تضر بحق الضحية في إخفاء هويتها مدى الحياة، أو المخاطرة بتحقيق مباشر بإجراءات نشطة".

ووقع غرينوود تعاقدا مع النادي لمدة أربع سنوات في فبراير/شباط 2021 .

وقال مانشستر يونايتد يوم الأحد إن النادي "لا يتغاضى عن العنف من أي نوع" وإنه على علم بهذه المزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي لكنه لن يدلي بأي تعليق آخر حتى "تتأكد الحقائق".

اوعتذر غرينوود بعد استبعاده من قبل مدرب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، لخرق بروتوكولات فيروس كورونا أثناء مباريات دولية في أيسلندا في سبتمبر/|أيلول 2020.