كأس الأمم الأفريقية: ساديو ماني يساعد السنغال في الفوز على الرأس الأخضر قبل خروجه مصابا

قبل 26 دقيقة

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تأهل منتخب السنغال إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على الرأس الأخضر بهدفين دون رد.

وسجل ساديو ماني الهدف الأول بعد إشهار الحكم بطاقة حمراء في وجه حارس مرمى الرأس الأخضر "فوزينها" بسبب اصطدام عنيف بالرأس مع مهاجم فريق ليفربول.

وغادر ماني الملعب بعد إصابته بارتجاج في المخ.

وأضاف باميا ديانغ الهدف الثاني لمنتخب السنغال في الوقت بدل الضائع.

وطرد الحكم لاعب الرأس الأخضر، باتريك أندرادي، في الشوط الثاني.

ووقف اللاعبون، في بداية المباراة، دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا التدافع في ملعب أوليمبي يوم الاثنين.