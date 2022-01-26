كأس الأمم الأفريقية: انتقادات للسنغال بسبب التأخير في استبدال ساديو ماني رغم إصابته في الرأس

قبل 25 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، طبيب منتخب السنغال يقول إن ماني شعر بدوار بعد تسجيل الهدف

تعرض منتخب السنغال لانتقادات لأن نجمه، ساديو ماني، واصل اللعب بعد الاشتباه في إصابته بارتجاج في المخ، نتيجة اصطدام عنيف مع حارس الرأس الأخضر فوزينها.

فقد بقي ماني على أرضية الميدان عدة دقائق، على الرغم من إصابته في الرأس، الثلاثاء، في مباراة ثمن النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وافتتح مهاجم ليفربول باب التسجيل لمنتخب بلاده قبل أن يستبدل في نهاية الأمر.

وترى جمعية "Headway" البريطانية المعنية بإصابات الرأس أن حياة ماني تعرضت للخطر.

وقال نائب رئيس الجمعية لوك غريغز: "يبدو، من خلال ما حدث، أن النتائج أهم في كرة القدم من سلامة اللاعبين".

وأضاف: "كان الاصطدام عنيفا، ألحق ضررا بكلا اللاعبين، إلى درجة كانت تستدعي على الأقل التحقق من عدم إصابتهما بارتجاج في المخ. والمبدأ في هذه الحالة هو ترك ما فيه شك، وبالتالي كان ينبغي إخراج ماني وعدم السماح له بمواصلة اللعب ولو دقيقة واحدة".

وتلقى فوزينها بطاقة حمراء بسبب الاصطدام مع ماني، وأسعف إلى خارج أرضية الميدان، وهو غير قادر على الوقوف على قدميه.

ولكن ماني واصل اللعب على الرغم من الاصطدام. وبعد 6 دقائق سجل هدفا رائعا للسنغال قبل أن يستلقي أرضا في خط الوسط.

حينها فقط تقرر استبداله.

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وقال غيغز: "إن صورة اللاعب وهو ينهار بعد تسجيل الهدف، ويضطر زملاؤه إلى حمله خارج أرضية الميدان تتحدث بنفسها عن كل ما تريد أن تعرفه بخصوص تأثير الصدمة على المخ".

وأضاف: "مع ذلك هناك من يرى أن الرغبة في الفوز تستحق المخاطرة بصحة اللاعبين. واستمرار هذه الحالات أمر صادم".

وقال: "لقد أصبحت الآن ريادة الاتحاد الأفريقي ’كاف‘ والاتحاد الدولي لكرة القدم ’فيفا‘ على المحك، خاصة إذا قرر منتخب السنغال إشراك ماني في مباراة ربع النهائي".

وأشار إلى أنه "إذا أرادت كرة القدم أن تكون جادة في مسألة ارتجاج المخ فعليها إذن أن تتخذ تدابير لفرض الالتزام وتعزيز البروتوكول المعمول به".

وقال طبيب منتخب السنغال، الدكتور عبد الرحمن فديور، في بيان إن ماني استبدل بسبب "شعوره بدوار على أرضية الميدان، بعد تسجيله الهدف".

وأضاف: "بعدها ارتأينا نقله إلى المستشفى لإجراء فحوص بالأشعة لم تكشف عن أي إصابة في المخ أو في العظام. وغادرنا بعدها المستشفى إلى الفندق. وهو الآن بحالة جيدة الآن".

وقال "اختفت جميع الأعراض التي اعترته في الملعب، ومع ذلك ينبغي الاستمرار في مراقبته، وسنرى بعد يومين كيف ستكون حالته"، مشيرا إلى أنه "ينبغي له أن يرتاح ويعود إلى التدريبات تدريجيا".

وسيتحدث الفريق الطبي في ليفربول مع نظيره في منتخب السنغال عن حالة ماني.

ونفى قائد منتخب السنغال، خاليدو كوليبالي، أن تكون صحة ماني تعرضت للمخاطرة، عندما سمح له بمواصلة اللعب.

وقال مدافع فريق نابولي: "لم تكن هناك أي مخاطرة، فهو الذي سجل الهدف بعدها".