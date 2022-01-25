كأس الأمم الأفريقية: المغرب يتأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على مالاوي

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سجّل أشرف حكيمي هدف الفوز للمغرب من ضربة حرّة

نجح منتخب المغرب في التأهل إلى الدور الربع نهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على منتخب مالاوي بهدفين مقابل هدف على ملعب استاد أحمدو أحيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتقدمت مالاوي في بداية المباراة بهدف سجله غابادينيو مانغو بتسديدة مميّزة من مسافة بعيدة. لكن المغرب تمكن من معادلة النتيجة والفوز بهدفين أحرزهما خلال يوسف النصيري وأشرف حكيمي.

وشهدت المباراة في قبل انطلاقها دقيقة صمت تكريما لضحايا حادثة التدافع افي ستاد "ياوندي أولمبي"، مساء الإثنين. وارتدى اللاعبون الشارات السوداء، ورفعت الشعارات في المدرجات.

ورغم أن الفريق المغربي كان الأوفر حظاً للفوز بالمباراة، إلا أنّ مالاوي فاجأت الجميع بهدف مانغو المذهل في الدقيقة السابعة.

وكان مانغو قد لمح الحارس المغرب ياسين بونو متقدماً وسدد الكرة من مسافة بعيدة، فلمسها بونو دون أن ينجح في صدّها.

وكاد لاعب أورلاندو بيراتس أن يضيف هدفه وهدف مالاوي الثاني في الدقيقة 24، بعد تسديدة من زاوية ضيقة، لولا تألق بونو.

لكن لاعبي المغرب سيطروا على مجريات المباراة، وكاد لاعبوه أن يسجلوا أكثر من مرة، من بينها محاولة من مسافة قريبة جدا ولكن اصطدمت بالعارضة.

وقدّم حارس مرمى مالاوي مباراة ممتازة، وأنقذ فريقه من سلسلة فرص للاعبي المنتخب المغربي.

لكن يوسف النصيري تمكن من معادلة النتيجة في نهاية الشوط الأول بتسديدة رأسية قوية.

ونجح المغرب أخيراً بإحراز هدف التقدم بركلة حرة، نفذها الظهير الأيمن أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان.

واستحق المغرب الفوز، وكان بإمكانه الفوز بفارق أكبر في الأهداف.

وتأهلت مالاوي إلى دور الـ16 كواحدة من أفضل الفرق صاحبة المركز الثالث، ولعبت أول مباراة لها على الإطلاق، في دور إقصائي في نهائيات كأس الأمم.