كأس الأمم الأفريقية: مصر تتخطى ساحل العاج بركلات الترجيح وتواجه المغرب في الدور ربع النهائي

26 يناير/ كانون الثاني 2022، 19:04 GMT جدّد في قبل 3 دقيقة

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تأهلت مصر إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعدما تغلبت على ساحل العاج بركلات الترجيح 5-4.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بدون أهداف. وظلت النتيجة على حالها في الشوطين الإضافيين قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وبهذا الفوز، يواجه منتخب مصر يوم الأحد نظيره المغربي في الدور ربع النهائي من البطولة التي تستضيفها الكاميرون.

وكانت اليد العليا في ركلات الترجيح لمصر، إذ تصدى الحارس البديل جاباسكي لتسديدة إريك بايلي في الجولة الثالثة.

وأحرز قائد منتخب الفراعنة محمد صلاح ركلة الترجيح الحاسمة ليتأهل أصحاب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد سبع مرات.

وكانت النهاية قاسية إلى حد ما على مدافع مانشستر يونايتد، بايلي، الذي قدم أداءً رائعا في الدفاع، مرتديا غطاء واقيا للرأس في أعقاب إصابة لحقت به.

وسدد بايلي الكرة بالقرب من جاباسكي، الذي قفز إلى يمينه ومد يده اليسرى لدفع الكرة إلى العارضة.

وكان حارس نادي الزمالك قد نزل في الشوط الثاني بديلا لمحمد الشناوي الذي أُصيب في ساقه.

وربما يلعب جاباسكي أساسيا أمام المغرب، بناء على مدى الإصابة التي تعرض لها الحارس الأول لمنتخب مصر.

وقبل انطلاق المباراة، كانت هناك دقيقة صمت تكريما لذكرى الضحايا الثمانية الذين ماتوا في مأساة ملعب أوليمبي يوم الاثنين.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن مباراتين كان من المقرر إجراؤها في مدينة دوالا ستنقل إلى ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي.