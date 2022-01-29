كأس الأمم الأفريقية: الكاميرون أول المتأهلين إلى نصف النهائي بعد الفوز على غامبيا

قبل 23 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، كارل توكو إيكامبي يحتفل بتسجيل هدفه الثاني لمنتخب الكاميرون ضد غامبيا في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

فازت الكاميرون، الدولة المضيفة لكأس الأمم الأفريقية، على غامبيا بهدفين مقابل صفر، في ربع نهائي البطولة يوم السبت.

وأصبح منتخب الكاميرون بذلك، أول منتخب يحجز مكانا له في نصف النهائي.

وستلعب الكاميرون في نصف النهائي الأسبوع المقبل ضد مصر أو المغرب. وستلعب بوركينا فاسو مع تونس في وقت لاحق من اليوم، في مدينة غاروا، شمال الكاميرون.

وسجل توكو إيكامبي الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 50 عبر ضربة رأس. وأصبحت النتيجة 2-0 بعد سبع دقائق من الهدف الأول، بهدف ثان لتوكو إيكامبي أيضا، بعد أن استطاع اجتياز الدفاع الغامبي اثر تمريرة من مارتن هونغلا.

وكانت غامبيا تنافس للمرة الأولى في نهائيات البطولة. وقد تغلبت على موريتانيا وتونس في مرحلة المجموعات لتصل إلى الأدوار الإقصائية، قبل أن تتغلب على غينيا في دور الـ16.

وستلتقي الكاميرون مع الفائز في ربع النهائي الأحد بين مصر والمغرب.

وسيطر أسود الكاميرون على الملعب في المواجهة ضد الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا والتي احتلت المرتبة 150 في تصنيف الاتحاد العالمي لكرة القدم (فيفا)، وكانت غامبيا أقل الفرق ترتيبا في البطولة المكونة من 24 فريقا.

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ولو استفادت الكاميرون من فرصها بشكل أفضل، لربما كانت النتيجة أكبر من ذلك. إذ أتيحت للاعب الكاميرون، فينسنت أبو بكر، ثلاث فرص جيدة في الشوط الأول ليفتتح التسجيل ويضيف إلى رصيده في البطولة (وهو ستة أهداف).

إلا أن زميله توكو إكامبي عوّض عن ذلك بهدفين في مرمى غامبيا.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، جماهير الكاميرون داخل الملعب قبل المباراة

واستحوذ منتخب غامبيا على الكرة بشكل اكبر بعد الهدف الثاني في مرماه، لكنه لم يستطيع تهديد مرمى الكاميرون.

ويلتقي غدا الأحد كل من منتخبي مصر والمغرب في المباراة الأولى، فيما تلتقي السنغال مع غينيا الاستوائية في المباراة الثانية.