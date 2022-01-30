بطولة أستراليا المفتوحة: رافائيل نادال يفوز باللقب بعد مباراة مذهلة أمام دانييل ميدفيديف

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حوّل الإسباني رافائيل نادال تأخره بمجموعتين في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس إلى فوز على الروسي دانييل ميدفيديف، محطما الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بألقاب البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) في منافسات الرجال.

وبدعم صاخب من الجمهور في ملعب رود لافر أرينا بمدينة ملبورن، انتزع نادال، المصنف السادس عالميا، الفوز بواقع 2-6 و6-7 (5-7) و6-4 و6-4 و7-5.

وبهذا، رفع نادال رصيد ألقابه من البطولات الأربع الكبرى إلى 21 لقبا، متفوقا بفارق بطولة واحدة عن كل من نوفاك جوكوفيتش وروجر فيدرير، اللذين غابا عن هذه النسخة من أستراليا المفتوحة.

وغاب جوكوفيتش عن البطولة بعدما تم ترحيله قبل ساعات من بدء المنافسات، بينما حرمت الإصابة فيدرير من المشاركة.

وكان ميدفيديف، حامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة، متجها للفوز بلقبه الكبير الثاني على التوالي. إذ كان الشاب، الذي يبلغ 25 عاما، متقدما قبل أن يُظهر نادال كل ما لديه ويقاتل لتحقيق فوز استثنائي.

وحقق الإسباني، البالغ من العمر 35 عاما، بعض الانتصارات الرياضية الأكثر روعة، لكن فوزه هذا يعتبر بالتأكيد أكثر انتصارات غراند سلام المدهشة في مسيرته اللامعة.

ويأتي إنجاز نادال بعد أشهر قليلة فقط من اعتقاده أنه لن يتمكن من العودة بسبب إصابة في قدمه.

وأدت الإصابة إلى اقتصار مشاركته في البطولات على واحدة فقط خلال الأشهر السبعة الأخيرة من عام 2021، كما جعلته إصابته بفيروس كورونا في منتصف ديسمبر/ كانون الأول "مريضا جدا بالحمى".

وتسببت تلك الانتكاسات في أن تكون بطولة أستراليا المفتوحة ثاني حدث ينافس فيه نادال في الأشهر الخمسة الأخيرة، بعد أن فاز ببطولة إحماء في ملبورن بارك في وقت سابق في يناير/ كانون الثاني.

واستغرق نادال خمس ساعات و24 دقيقة لتحقيق الفوز على ميدفيديف.

وعند فوزه، ألقى نادال مضربه على الأرض، ووقف بلا حراك ويداه على خصره وفمه مفتوح.

وبعد عناق دافئ مع ميدفيديف، سار نحو فريق الدعم الخاص به حيث انفجرت مشاعره.