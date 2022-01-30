كأس الأمم الأفريقية: مصر تتأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزها على المغرب 2-1

30 يناير/ كانون الثاني 2022، 18:10 GMT جدّد في قبل 46 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، مصر سوف تلتقي الكاميرون أصحاب الأرض في مباراة نصف النهائي

تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على المغرب في مباراة ماراثوينة بهدفين مقابل هدف، صنعهما وسجل أحدهما اللاعب محمد صلاح.

وسيلتقي منتخب مصر منتخب الكاميرون، أصحاب الأرض يوم الخميس المقبل، في مباراة نصف النهائي للبطولة.

وقد تقدم المغرب مبكرا ، في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمدي أهديجو، بهدف في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، حصل عليها أشرف حكيمي، بعد تدخل قوي من المدافع أيمن أشرف، وسددها اللاعب سفيان بوفال، على يسار حارس المرمى محمد أبو جبل.

واستبعد الجهاز الفنى للمنتخب مصري بقيادة البرتغالى كيروش، الحارس الأساسي محمد الشناوى، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية في مباراة دور الستة عشر أمام كوت ديفوار.

وبعد إحراز هدف المغرب كثف المنتخب المصري من هجماته على مرمى المغرب، وكانت هناك تسديدات على المرمى تصدي لها الحارس المغربي ياسين بونو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف مقابل لاشيء.

سيناريو رائع

كما شهدت نهاية الشوط الأول أيضا إصابة قلب دفاع مصر أحمد حجازي، وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني ونزل بدلا منه محمود تريزيغية، المحترف في الدوري الإنجليزي.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صلاح أحرز الهدف الأول وصنع الهدف الثاني

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وفي سيناريو رائع في الشوط الثاني نجح الفراعنة في تسجيل هدف التعادل مبكرا بقدم النجم محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الانجليزي، في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

وجاء الهدف من ركلة ركنية سددها اللاعب محمد عبدالمنعم، برأسه لترتد من الحارس بونو ويضعها صلاح في الشباك.

وتراجع أداء الفريق المصري قليلا في الشوط الثاني بعد إحراز هدف التعادل، ولاحت عدة فرص هامة للمغرب تصدي لها الحارس أبو جبل.

لكن في الدقيقة 85 سقط الحارس أبو جبل مصابا، وتلقى العلاج في الملعب وعاد للمباراة، لكنه سقط مجددا في الدقيقة 89 ليتلقى العلاج أيضا، لكنه رفض الخروج من الملعب وإجراء التغيير، نظرا لإصابة الحارس الأساسي الشناوي.

وتمتلك مصر حارسين بديلين فقط، هما محمد صبحي ومحمود جاد، وكلاهما لم يشارك دوليا من قبل.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، نجحت مصر في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 101 من زمن المباراة

وأجرى المنتخب المصري التغيير الثاني بإشراك أحمد السيد (زيزو) بديلا لمرموش.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليلعب الفريقان وقتا إضافيا لمدة 30 دقيقة على شوطين.

وأجرت مصر تبديلا في بداية الشروط الإضافي الأول (الثالث) بنزول محمود علاء، بديلا لأيمن اشرف، وهو تغيير لتنشيط الجانب الدفاعي.

وفي الدقيقة الرابعة من الشوط الثالث اضطر أبو جبل للخروج من الملعب بسب الإصابة، لتلعب مصر بالحارس الثالث محمد صبحي، ولا تمتلك مصر سوى حارس احتياطي واحد فقط هو محمود جاد.