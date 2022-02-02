كأس الأمم الأفريقية: عقوبات بالإيقاف والغرامة ضد مصر والمغرب لـ"سوء السلوك"

قبل 35 دقيقة

صدر الصورة، Reuters

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فرض عقوبات بالغرامة وإيقاف لاعبين على منتخبي مصر والمغرب بسبب سوء السلوك أثناء وعقب مباراة الجانبين في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم المقامة حاليا في الكاميرون.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب أحمدي أهديجو يوم الأحد.

ووفقا لبيان للجنة الانضباط بالاتحاد، تقرر إيقاف اللاعب المصري مروان محمد مصطفى داوود مباراتين، وهما مباراة نصف النهائي، والنهائي أو المركز الثالث، لسلوكه العنيف.

كما قررت اللجنة إيقاف مساعد مدرب منتخب مصر روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا أربع مباريات مقبلة، لاستخدامه ما وصفه البيان بـ"لفتة بذيئة".

وفرضت اللجنة كذلك غرامة على الاتحاد المصري، قيمتها 25 ألف دولار أمريكي.

وبالإضافة إلى هذا، وجهت اللجنة تحذيرا إلى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر بسبب سلوكه "غير المقبول" على مقاعد البدلاء، على حد وصف البيان.

وأوقفت اللجنة أيضا لاعبي منتخب المغرب سفيان شكلا وسفيان بوفال لمباراتين مقبلتين بسبب "السلوك العنيف"، وفرضت غرامة قيمتها 100 ألف دولار على الاتحاد المغربي.