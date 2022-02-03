كأس الأمم الأفريقية: منتخب مصر يفوز على الكاميرون بضربات الترجيح ويتأهل لمباراة النهائي

قبل 46 دقيقة

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تأهل المنتخب المصري لنهائي كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على منتخب الكاميرون بضربات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت يوم الخميس على الملعب الأولمبي في العاصمة ياوندي.

واستطاع حارس المرمى المصري، محمد أبو جبل، التصدي لركلتي ترجيح بينما سُددت أخرى بعيدة عن المرمى.

وتجمع مباراة النهائي بين منتخب مصر والسنغال يوم الأحد المقبل، بينما يقابل منتخب الكاميرون بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث.

وكان الشوط الإضافي الثاني في مباراة مصر والكاميرون قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، لتحسم ضربات الترجيح مصير مباراة بدأت بحذر بين الفريقين.

وكاد منتخب مصر يسجل هدفا بتمريرة جمعت محمد صلاح وعمر مرموش في الدقيقة التاسعة، بيد أن التسديدة جاءت بعيدة عن شباك حارس المرمى الكاميروني أونانا.

كما شهدت الدقيقة 15 اختراق إكامبي خط دفاع المنتخب المصري ليمرر عرضية استطاع حارس المرمى المصري التصدي لها، وشهدت الدقيقة 18 فرصة تسديد رأسية قوية من اللاعب نجامالو اصطدمت بعارضة مرمى المنتخب المصري، كما شتت دفاع منتخب مصر تسديدة أخرى من نفس اللاعب.

وفشلت الكاميرون في تسديد هدف أكيد في الدقيقة 32 داخل منطقة جزاء منتخب مصر استطاع أبو جبل التصدي له.

كما اقتربت مصر من شباك الكاميرون في الدقيقة 39 بهجمة انتهت برأسية قوية من حمدي فتحي، تمكن الحارس أونانا من تحويل مسارها إلى ضربة ركنية قبل احتساب الحكم لها تسلل.

واستطاع منتخب الكاميرون أن يفرض سيطرة على المباراة، وشكّلت الكرات العرضية خطورة على مرمى أبو جبل أكثر من مرة، وتعرض لإصابة بعدما تصديه لتسديدة من أمام أحد لاعبي الكاميرون وتلقي الحارس العلاج وإستكمل مشاركته في المباراة.

وكاد منتخب مصر أن يسجل هدفا في الدقيقة 47 بعد أن هدد اللاعب مصطفى محمد شباك الكاميرون من كرة عرضية من مرموش، لكن الحارس الكاميروني أجهض الفرصة بتصديه للكرة بثبات.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حصد منتخب الكاميرون، مضيف البطولة، اللقب خمس مرات في تاريخ مشاركته في المسابقة

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كما شهدت الدقيقة 56 إهدار محمد صلاح فرصة انفراد تام بالحارس الكاميروني من تمريرة بالخطأ من خط دفاع الكاميرون، واستطاع أونانا إبعاد الكرة بعد مراوغة من صلاح.

وفي هجوم لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 68 كادت تسديدة مباشرة بعد عرضية من ركلة ثابتة أن تخترق الشباك المصرية، وتصدى لها أبو جبل، وبعد دقيقتين تصدى القائم لتسديدة قوية من اللاعب أنغويزا من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 90 طرد الحكم مدرب المنتخب المصري، البرتغالي كارلوس كيروش، بعد مشادة مع الحكم المساعد اعتراضا على قرارات الحكم بكاري جاساما.

كما أهدر مصطفى محمد فرصة محققة في الدقيقة 104 بعد انفراده بكرة مررها إلى تريزيجيه شتتها خط الدفاع الكاميروني قبل أن يحتسبها الحكم تسلل.

وتقابل فريقا مصر والكاميرون لكرة القدم في 27 مباراة، فاز منتخب مصر في 15 منها بينما فاز المنتخب الكاميروني في ست مباريات، وتعادل الفريقان في ست مباريات أيضا.

التقى الفريقان في كأس الأمم الأفريقية فى 10 مباريات، مما يجعل لقاء الخميس هو المواجهة الحادية عشرة بينهما.

وفاز منتخب مصر على نظيره الكاميروني في 5 مواجهات سابقة في كأس الأمم الأفريقية، في حين انتصر منتخب الكاميرون في 4 مباريات وتعادل المنتخبان في مباراة واحدة فقط.

والتقى الفريقان في نهائي هذه المسابقة ثلاث مرات، فاز المنتخب المصري في اثنتين منها عامي 1986 و2008 مقابل فوز الفريق الوطني للكاميرون بنهائي واحد عام 2017.