كأس الأمم الأفريقية: حقائق عن فريقي مصر والسنغال والفائزين بالبطولة منذ تأسيسها

قبل 18 دقيقة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، يرى "فول فالنتين" أن تصميم كرة القدم هو وسيلة للتعبير عن الوحدة الوطنية في وقت الأزمات

يتنافس لاعبو كرة القدم المصريون والسنغاليون على لقب كأس الأمم الأفريقية غدا الأحد، حيث يركلون كرة ذات تصميم كاميروني خاص.

وأطلق المضيفون على الكرة الرسمية للبطولة اسم "توغو"، على اسم الزي التقليدي الشعبي المنحدر من منطقة شمال غرب الكاميرون.

كان هذا الزي يٌلبس في الأصل من قبل الملوك، ويحمل رموزا تمثل ثقافة الشعب وتاريخه.

وتحدث رجل الأعمال في قطاع النسيج في ياوندي، فول فالنتين، لبي بي سي عن الخلفيات التي تقف وراء مظهر الكرة وقال "هذا التصميم يسمى أسنان النمر. إنه التصميم الرئيسي الذي استخدمته الملكات والملوك. إنه حيوان لا يأتي حوله أي حيوان آخر - ولهذا السبب سلطوا الضوء عليه ليستخدم في الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية".

قال فالنتين إنه ابتكر التصميم لأول مرة من أجل الألعاب الأولمبية. منذ ذلك الحين، كان استخدامه سمة من سمات الوفود الكاميرونية الرسمية في الأحداث الرياضية الكبرى الأخيرة - وهذا هو السبب وراء رغبة منظمي كأس الأمم الأفريقية في ذلك أيضًا.

نظرًا للصراع الذي اندلع في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون، تساءل البعض عما إذا كانت "توغو" تجمع الناس معًا، نظرًا لأصولها في منطقة الشمال الغربي، إحدى المقاطعات المتأثرة بالتمرد الانفصالي.

للأسف بالنسبة للكاميرونيين، لم يصل فريق كرة القدم في البلاد إلى المباراة النهائية - لكنهم يلعبون مع بوركينا فاسو اليوم السبت على المركز الثالث - حيث يركلون الكرة التي يأمل السيد فالينتين أن تصبح رمزًا للتكامل الوطني.

حقائق عن مصر والسنغال المتأهلتين لنهائي كأس الأمم الأفريقية، قبل المباراة النهائية في العاصمة الكاميرونية ياوندي غدا الأحد.

مصر:

اللقب: الفراعنة.

الترتيب: السادس في أفريقيا، 45 عالميا.

الكابتن: محمد صلاح.

المدرب: كارلوس كيروش.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، المدرب كيروش يعطي تعليماته لأعضاء المنتخب المصري في حصة تدريبية السبت عشية المباراة مع السنغال

الفريق المحتمل: محمد أبو جبل، إمام عاشور، محمد عبد المنعم، محمود حمدي، أحمد أبوالفتوح، محمد النني، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

النتائج: المجموعة الرابعة - نيجيريا 0-1، غينيا بيساو 1-0، السودان 1-0، دور الـ 16: ساحل العاج 0-0 (وفاز مصر بركلات الترجيح 5-4)، ربع النهائي: المغرب 2-1 (بعد الوقت الإضافي)، نصف النهائي - الكاميرون 0-0 (فازت مصر بركلات الترجيح 3-1).

الهدافون: 2 - صلاح، 1 - عبد المنعم ومحمود تريزيجيه.

المشاركات السابقة: ٢٤

أفضل الإنجازات: الأبطال في أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010.

السنغال:

اللقب: أسود التيرانغا.

التصنيف: الأول في أفريقيا ، الـ ٢٠ عالمًيا.

الكابتن: كاليدو كوليبالي.

المدرب: أليو سيسي.

الفريق المحتمل: إدوارد ميندي، بونا سار، كاليدو كوليبالي، عبده ديالو، ساليو سيس، شيخو كوياتي، نامبليس ميندي، إدريسا جي، بامبا ديانغ ، فامارا ديديو، ساديو ماني.

النتائج: المجموعة الثانية - زيمبابوي 1-0، غينيا 0-0، مالاوي 0-0. دور الـ 16: الرأس الأخضر 2-0، ربع النهائي: غينيا الاستوائية 3-1، نصف النهائي: بوركينا فاسو 3-1.

الهدافون: 3 - ماني 1 - ديالو، ديديو، ديانغ ، إدريسا غيي، كوياتي، سار.

المشاركات السابقة: 15

أفضل الإنجازات: الوصيف 2002، 2019.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، المهاجم السنغالي ساديو ماني (إلى اليمين) وزملاؤه يحضرون حصة تدريبية السبت عشية المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية مع مصر

نتائج نهائيات كأس الأمم الأفريقية على مدى تاريخها:

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست مراهقتي (Morahakaty) تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. الحلقات البودكاست نهاية

1957: مصر 4 إثيوبيا صفر.

1962: إثيوبيا 4 مصر 2 (بعد الوقت الإضافي).

1963: غانا 3 السودان صفر.

1965: غانا 3 تونس 2 (بعد الوقت الإضافي).

1968: زائير 1 غانا صفر.

1970: السودان 1 غانا صفر.

1972: الكونغو برازافيل 3 مالي 2.

1974: زائير 2 زامبيا 2. أعيدت المباراة: زائير 2 زامبيا 0.

1978: غانا 2 أوغندا صفر.

1980: نيجيريا 3 الجزائر صفر.

1982: غانا 1 ليبيا 1 (فازت غانا 7-6 بركلات الترجيح).

1984: الكاميرون 3 نيجيريا 1.

1986: مصر 0 - الكاميرون 0 (فازت مصر 5-4 بركلات الترجيح).

1988: الكاميرون 1 نيجيريا صفر.

1990: الجزائر 1 نيجيريا صفر.

1992: كوت ديفوار 0 غانا 0 (فازت كوت ديفوار 11-10 بركلات الترجيح).

1994: نيجيريا 2 زامبيا 1.

1996: جنوب أفريقيا 2 تونس صفر.

1998: مصر 2 جنوب أفريقيا صفر.

2000: الكاميرون 2 نيجيريا 2 (فازت الكاميرون 4-3 بركلات الترجيح).

2002: الكاميرون 0 السنغال 0 (فازت الكاميرون 3-2 بركلات الترجيح).

2004: تونس 2 المغرب 1.

2006: مصر 0 كوت ديفوار 0 (فازت مصر 4-2 بركلات الترجيح).

2008: مصر 1 الكاميرون صفر.

2010: مصر 1 غانا صفر.

2012: زامبيا 0 كوت ديفوار 0 (فازت زامبيا 8-7 بركلات الترجيح).

2013: نيجيريا 1 بوركينا فاسو صفر.

2015: كوت ديفوار 0 غانا 0 (فازت كوت ديفوار 9-8 بركلات الترجيح).

2017: الكاميرون 2 مصر 1.

2019: الجزائر 1 السنغال 0.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يعلق المصريون آمالا على اللاعب المصري العالمي محمد صلاح (يسار) للفوز بالبطولة

ملحوظات:

- تم تحديد الفائز في نسختى 1959 و 1976 من خلال نظام الدوري المصغر.