كأس العالم للأندية: الأهلي المصري يسحق الهلال السعودي برباعية ويحقق البرونزية للمرة الثانية على التوالي

قبل 18 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الأهل يحقق المركز الثالث للمرة الثانية على التوالي

فاز فريق الأهلي المصري بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية، للمرة الثانية على التوالي، بعد تفوقه على الأهلي السعودي، بأربعة أهداف مقابل صفر.

ومنح المدافع، ياسر إبراهيم، التقدم للأهلي، مبكرا، قبل أن يطرد الحكم مهاجم الهلال، ماتيوس باريرا، بالبطاقة الحمراء.

وسجل إبراهيم مرة أخرى في الدقيقة 17 من المباراة، ولكن الهلال فقد لاعبا ثانيا، إذ أشهر الحكم بطاقة حمراء ثانية في وجه لاعب وسط الميدان محمد كانو.

وعمق أحمد عبد القادر النتيجة بهدف ثالث، قبيل نهاية الشوط الأول.

وختم عمرو السولية، الذي لعب نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال، النتيجة بهدف رابع في الشوط الثاني من المباراة.

وسبق لبطل إفريقيا أن نال المركز الثالث عامي 2006 والنسخة الماضية، بينما احتل الهلال المركز الرابع للمرة الثانية بعد 2019 عندما خسر أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح.