كأس العالم للأندية: توماس توخيل في الإمارات لقيادة تشيلسي في النهائي بعد تعافيه من كورونا

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وصل توماس توخيل، مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إلى أبوظبي بعد تعافيه من فيروس كورونا، لقيادة فريقه أمام بالميراس البرازيلي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وشاهد المدرب الألماني فوز تشيلسي على الهلال السعودي من لندن أثناء إصابته بكوفيد-19، كما لم يحضر مع فريقه المباراة التي فاز فيها على بلايموث في إطار كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

لكن بعدما جاءت نتيجة اختبار يكشف عن فيروس كورونا سلبية، سافر توخيل على متن آخر طائرة متجهة إلى أبوظبي قبل المباراة النهائية للانضمام إلى معسكر تشيلسي قبل اللقاء.

وتولى زولت لوف، مساعد المدرب، مهمة قيادة فريق تشيلسي طوال فترة إصابة توخيل بفيروس كورونا.

وأكد لوف أن حارس المرمى إدوارد ميندي مستعد للمشاركة في اللقاء النهائي لكأس العالم للأندية بعد أن تولى حراسة مرمى المنتخب الوطني للسنغال حتى الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحل كيبا أريزابلاغا محل ميندي في حراسة مرمى تشيلسي، وأظهر أداء رائعا في مباراة نصف النهائي أمام فريق الهلال السعودي.

وأشار لوف إلى أنه سوف يتحدث مع توخيل بشأن القرار النهائي في ما يتعلق بحارس المرمى الذي يبدأ المباراة.

وقال لوف: "سوف أتحدث مع توماس في ذلك. فالقرار النهائي سوف يكون قبل المباراة بساعات قليلة، لكن إذا اخترنا أحدهما، فلن يسبب ذلك قلقا أو استياء للآخر".