كأس العالم للأندية: تشيلسي الإنجليزي يحصد لقب البطولة بعد الفوز على بالميراس البرازيلي

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توج فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم بلقب كأس العالم للأندية بعد تغلبه في المباراة النهائية على بالميراس البرازيلي بهدفين لهدف في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويعد هذا أول لقب عالمي للفريق الإنجليزي الذي سبق له المشاركة في نسخة عام 2012 التي شهدت خسارته أمام كورينثيانز البرازيلي.

وافتتح البلجيكي روميلو لوكاكو أهداف اللقاء لصالح تشيلسي في الدقيقة 55 قبل أن يتعادل رافييل فيغا للفريق البرازيلي بعد 9 دقائق من ركلة جزاء.

وبعد أن لجأ الفريقان إلى لعب شوطين إضافيين، حسم الألماني كاي هافيتس اللقب بتسجيله ضربة جزاء في الشوط الرابع للمباراة.

وكان الأهلي المصري، ممثل أفريقيا، قد حصد الميدالية البرونزية للبطولة بعد تغلبه بأربعة اهداف دون رد على الهلال السعودي بطل آسيا في مباراة شهدت طرد اثنين من لاعبي الفريق السعودي.

وكان تشيلسي قد صعد للمباراة النهائية بعد التغلب على الهلال السعودي بهدف دون رد بينما جاء تأهل بالميراس عن طريق الفوز على الأهلي المصري بهدفين دون رد.

وحصد البرازيلي تياغو سيلفا مدافع تشيلسي جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وكان تشيلسي قد فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا في العام الماضي بعد التغلب على مواطنه مانشستر سيتي بهدف دون رد ، بينما حصد بالميراس بطولة كأس الليبرتادوريس متفوقا على مواطنه فلامنغو.