فيروس كورونا: نجمة التنس التونسية أنس جابر تدافع عن حق جوكوفيتش في عدم تلقي اللقاح

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التعليق على الصورة، التونسية أُنس جابر تشارك في بطولة دبي للتنس المقامة هذا الأسبوع

دافعت لاعبة التنس التونسية أنس جابر عن حق الصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، في عدم الحصول على لقاح ضد كوفيد-19، لكنها أعربت عن أملها في أن يغيّر رأيه.

وفي تصريحات لبي بي سي، قال جوكوفيتش إن ضياع فرصة المشاركة في منافسات، مثل بطولة فرنسا المفتوحة، بسبب موقفه من تلقّي اللقاح ثمن "مستعد لدفعه".

ورأت أنس جابر، المصنفة الأولى في أفريقيا، أن لجوكوفيتش كل الحق في اتخاذ كقرار كهذا.

ومن العاصمة الإماراتية دبي، حيث تشارك أنس جابر في منافسات هذا الأسبوع، قالت النجمة التونسية لبي بي سي: "هذا اختياره. وهو يتبع حمية غذائية محددة، وهو حرّ فيما يضع في جسمه".

وأضافت: "بالنسبة لي، أحترم ما يقوم به. وهو يعلم أن صحته أهمّ. ولست مندهشة، لا سيما وأننا نعلم إلى أي حدّ وصلت مسألة جوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة".

ورُحّل جوكوفيتش، المتوّج 20 مرة بالبطولات الأربع الكبرى للتنس، من أستراليا الشهر الماضي بعد أن ألغت السلطات تأشيرته إثر جدل حول موقفه من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ووصل اللاعب أمس الخميس إلى الإمارات قبيل بطولة دبي للتنس - أول حدث رياضي يشارك فيه النجم الصربي منذ مغادرته أستراليا.

وأعرب جوكوفيتش عن افتقاده ممارسة رياضته المفضلة، وتطلّعه إلى معاودة اللعب من خلال دورة دبي التي تنطلق الأسبوع المقبل.

ولا تشترط الإمارات على زائريها أن يكونوا قد تلقوا تطعيما لدخول البلاد، لكنها تطبّق في المقابل بروتوكولات فحص صارمة.

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وقال جوكوفيتش لبي بي سي، إنه ما كان ينبغي ربط اسمه بحركة مناهضة التلقيح، وإنما كان ينبغي دعم حقه في الاختيار - وهو موقف تتفق معه اللاعبة التونسية التي قالت "في هذه النقطة، أحترم قرارات جوكوفيتش. وهذا هو اختياره - حقه كإنسان".

وأكد أنه كان على استعداد لتفويت فرص المشاركة في مسابقات مستقبلية، وفرصة أن يصبح أعظم لاعب في العالم بالإحصاءات، لو أنه أُرغم على تلقي اللقاح.

لكن أنس جابر ترى أن المسابقات هي التي تخسر جوكوفيتش إنْ قرر عدم المشاركة فيها.

وتقول اللاعبة التونسية: "آمل أن يغيّر رأيه. وقد صرّح من قبل أنه سيظل منفتحًا - آمل أن يغير رأيه ويواصل تسجيل أرقام قياسية".

وأضافت في تصريحاتها لبي بي سي: "أرغب أن يعود جوكوفيتش للمنافسات. إنه لاعب عظيم، ومصدر إلهام لكثير من اللاعبين".