روسيا وأوكرانيا: يويفا يدرس نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبرغ

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يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعيدا عن روسيا، بسبب الأزمة الأوكرانية.

وحتى الآن من المقرر أن تجرى المباراة على ملعب، سان بطرسبرغ في روسيا.

ونقلت روسيا قواتها إلى داخل الإقليمين الانفصاليين شرقي أوكرانيا بعدما اعترف الرئيس فلاديمير بوتين باستقلالهما من طرف واحد.

وأعلنت دول غربية عدة، فرض عقوبات على روسيا، وسط مخاوف من قيام القوات الروسية بغزو واسع النطاق لأوكرانيا.

ولا يبدو يويفا، حاليا مستعدا لإيقاء الترتيبات لعقد المباراة النهائية لأكبر بطولاته على مستوى الأندية في روسيا في ظل الظروف الجارية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في مجلس العموم، خلال جلسة لمناقشة العقوبات البريطانية، على روسيا، إنه "من غير الممكن إقامة الأحداث الكروية، في روسيا التي تغزو أراضي دولة مستقلة".

من جانبها قالت نادين دوريس، وزيرة الثقافة، "هناك قلق شديد بخصوص الأحداث الرياضية، التي تنعقد في روسيا، مثل نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيتم مناقشة ذلك مع الهيئات المسؤولة".

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وأضافت "لن نسمح للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستغلال أحداث على المستوى العالمي، لتقنين، غزوة غير القانوني لأراضي أوكرانية".

وقالت وزيرة الرياضة البريطانية السابقة، ترايسي كراوتش، لبي بي سي، أن اليويفا سينقل المباراة بشكل "عاجل".

ورغم أن اليويفا لا زال يناقش القرار، إلا أنه مستعد للبحث عن مكان آخر يكون قادرا على استقبال الحدث الكبير، بشكل طاريء، وهو الأمر الذي يحدث للعام الثالث على التوالي.

واضطر اليويفا إلى نقل نهائي البطولة بشكل طاريء العامين الماضيين بسبب وباء فيروس كورونا.

وعلمت بي بي سي سبورتس، أن المباراة لا تزال في موعدها كما هو، في الثامن والعشرين من مايو / أيار المقبل، وهو ما يعني استبعاد ملعب ويمبلي من قائمة الملاعب المرشحة، لأنه يستضيف مباراتين محليتين، خلال نفس الفترة.

وانخرط اليويفا في محاورات مع فريقي دينامو كيف، الأوكراني، وسبورتنغ لشبونة، البرتغالي، بخصوص مباراة فريقي الشباب ضمن دور الستة عشر، في دوري الأبطال، والتي من المقرر أن تلعب في أوكرانيا، في الثاني من الشهر المقبل.

وقد يحتاج اليويفا إلى تأجيل عدة مباريات أخرى، ولا توجد فرق من أوكرانيا في أي من مسابقات الاتحاد، حاليا، لكن فريق زينيت، سان بطرسبرغ الروسي لايزال ينافس في بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يلعب زينيت، مباراة الإياب أمام فريق ريال بيتيس الإسباني، على ملعب الأخير، الخميس المقبل، وكان زينيت قد خسر على ملعبه في الذهاب، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعلى المستوى الدولي، يفترض أن تلتقي روسيا، بولندا، في تصفيات كأس العالم، في الرابع والعشرين من الشهر المقبل، وفي حال فوز الروس، سيلاعبون الفائز من السويد، والتشيك، للوصول إلى النهائيات التي تستضيفها قطر.

أما أوكرانيا، فستواجه اسكتلندا، وفي حال تخطيها ستواجه الفائز من ويلز والنمسا، ليصل فريق واحد إلى النهائيات.

وتتزايد المخاوف من قيام روسيا التي تحشد أكثر من 150 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا، بغزو واسع النطاق للأراضي الأوكرانية.

وقالت كراوتش "بالنظر لإدانات بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، للتصرفات الروسية، في أوكرانيا، ينبغي أن ينقل اليويفا بشكل فوري، نهائي دوري الأبطال، من ملعب غازبروم".