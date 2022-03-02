رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي اللندني يعلن عزمه بيع ناديه

قبل 20 دقيقة

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، يعتقد أن رومان أبراموفيتش تربطه علاقات وثيقة بالرئيس بوتين

أعلن المليادير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي اللندني عزمه بيع ناديه الإنجليزي.

وقال أبراموفيتش في بيان على الموقع الالكتروني الرسمي إنه اتخذ "قرارا صعبا للغاية ومؤلما".

وأوضح أبراموفيتش أنه لن "يطالب من النادي دفع أي ديون مستحقة" مشيرا إلى أن صفقة البيع سيتم التبرع بها لضحايا الحرب في أوكرانيا.

وكان أبراموفيتش أحال إدارة شؤون النادي إلى مجلس أمناء مؤسسة "تشيلسي الخيرية"، عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

وعززت الخطوة التكهنات بشأن بيع النادي الانجليزي، وقال الملياردير السويسري هانس يورغ ويس إنه تلقى عرضا لشراء تشيلسي. النادي الانجليزي.

وأضاف هانس يورغ ويس أن أبراموفيتش "يريد التخلص من تشيلسي بأسرع وقت"، بعد ما أثير التهديد بالعقوبات في البرلمان.

ويعتقد أن أبراموفيتش، البالغ من العمر 55 عاما، تربطه علاقات وثيقة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو أمر ينفيه مالك تشيلسي.

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وعلمت بي بي سي سبورت أن أبراموفيتش تلقى ثلاثة عروض لشراء النادي بقيمة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه استرليني.

وتعرض عدد من المليارديرات الروس إلى عقوبات من الاتحاد الأوروبي، فجمدت الأصول التي يمكلونها، ومن بينهم الملياردير أليشر عثمانوف، الذي تربطه علاقات تجارية بنادي إيفرتون.

ولم تعلن الحكومة البريطانية، حتى الآن، فرض عقوبات على أبراموفيتش، ولا على عثمانوف، ولكن نائب حزب العمال، كريس براينت، قال الثلاثاء، في البرلمان، إن "أبراموفيتش مذعور من العقوبات، وعليه فإنه قرر بيع بيته غدا الأربعاء، وكذلك شقة أخرى".

وفي جلسة مساءلة رئيس الوزراء في البرلمان، قال زعيم المعارضة، كير ستارمر، "لماذا لا يتعرض أبراموفيتش للعقوبات؟ فرد عليه رئيس الوزراء، بوريس جونسون، " أنه "من غير اللائق التعليق على قضايا فردية في هذه المرحلة".

وقال ويس إن أبراموفيتش يسعى إلى "بيع جميع فيلاته في لندن، ويريد "التخلص من تشيلسي بأسرع وقت".

"تلقيت أنا شخصيا وثلاثة آخرون عرضا لشراء تشيلسي من أبراموفيتش".

وكان الملياردير الروسي اشتري البلوز في 2003 بمبلغ 140 مليون دولار، وأحدث فيه تغييرات كبيرة، جعلت منه ناديا بمقدوره المنافسة في قمة الدوري الانجليزي وفي الكرة العالمية.

وأقرض أبراموفيتش النادي ما مجموعه 1.5 مليار جنيه استرليني، مكنته من تحقيق النجاحات التي حققها.

فقد فاز تشيلسي تحت إدارته بدوري أبطال أوروبا مرتين. وخمس مرات بالدوري الانجليزي وكأس الاتحاد الانجليزي، ويكأس الرابطة ثلاث مرات.

وفاز في أغسطس آب 2021 بكأس السوبر الأوروبية الممتازة، وتوج أخيرا بكأس العالم للأندية، لأول مرة في تاريخ النادي. ويعني هذا أن تشيلسي توج بجميع الألقاب الممكنة تحت ملكية أبراموفيتش.

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