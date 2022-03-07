رياض محرز: قائد المنتخب الجزائري يقول إنه أصبح "هدافا أكثر كفاءة" مع مانشستر سيتي

قبل 58 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لدى رياض محرز (يمين) ثمانية أهداف في مبارياته الثمانية الماضية مع مانشستر سيتي

يعتقد رياض محرز، مهاجم مانشستر سيتي، أنه أصبح أكثر كفاءة أمام المرمى بعد أن سجل هدفين في المباراة التي انتهت بالفوز 4-1 على مانشستر يونايتد.

ورفع قائد المنتخب الجزائري رصيده إلى 21 هدفا في جميع المسابقات لسيتي هذا الموسم وساعد فريق المدرب بيب غوارديولا على استعادة تقدمه بست نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال محرز، 31 عاما، لراديو بي بي سي 5 لايف "لا أعرف ما إذا كنت هدافا عظيما لكنني أحاول مساعدة الفريق بقدر ما أستطيع في كل مباراة".

وأضاف: "هذا الموسم أنا أكثر كفاءة وذلك بسبب العمل الذي نقوم به في التدريبات".

وتابع محرز: "أحاول أن أكون في منطقة الجزاء لوقت أطول، وأحاول المشاركة في كل مكان لمحاولة تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق. هذا هو الشيء الوحيد الذي أحاول القيام به".

في 33 مباراة فقط، تجاوز محرز إلى حد بعيد أفضل عائد تهديفي له مع سيتي منذ انتقاله من ليستر في 2018، والذي كان الموسم الماضي عندما هز الشباك 14 مرة.

وأصبح محرز هداف السيتي في دوري في 2021-22، بالتساوي مع رحيم سترلينغ بـ 10 أهداف. وأكسبه الهدفان اللذان سجلهما في الشوط الثاني ضد يونايتد في ملعب الاتحاد عناقا من مدربه غوارديولا بعد المباراة.

وقال محرز "كان (الوضع) جيدا جدا خاصة في الشوط الثاني. سيطرنا تماما على الشوط الثاني".

وأضاف "عندما نكون على هذا النحو من الصعب أن تتفوق علينا. هذه هي هويتنا وعلينا الاحتفاظ بها".

وتابع قائلا: "نحن سعداء بالفوز وعانقنا بعضنا البعض وقمنا بتهنئة بعضنا البعض لأنها كانت مباراة صعبة وقمنا بعمل جيد".

قدرة محرز 'تأتي من أمه وأبيه'

ومنذ عودته من الخروج المخيب للآمال لمنتخب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، سجل محرز ثمانية أهداف في مبارياته الثمان الماضية مع مانشستر سيتي.

وردا على سؤال عن كيفية تحسين قدرات اللاعبين في فريقه، قال غوارديولا إن قدرة محرز الطبيعية كانت عاملا أكثر أهمية.

وقال غوارديولا لمقدم برنامج الرياضة في راديو بي بي سي 5 لايف: "أنت مخطئ في ما قلته عن تحسين اللاعبين".

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، رياض محرز يتعرض لأغرب عملية احتيال!

وأضاف: "كان رياض أفضل لاعب عندما فاز بالدوري في ليستر".

وأشار غوارديولا إلى أن: "الموهبة هي أمر يعود لهم (اللاعبين). أحاول فقط كمدرب أن أجعلهم يشعرون بأنهم معاً (كفريق) وأن الحركات التي يقومون بها معاً يمكن أن تزيد من قدراتهم".

واعتبر المدرب الاسباني أن "قدرة (اللاعبين) تأتي (وراثيا) من الوالدة والوالد، لذلك لا يمكنني مساعدتهم. فالأهداف تعود إليهم - لا يمكنني فعل أي شيء في هذا الصدد".

وبدوره، أشاد محرز بغوارديولا، الذي فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي بعد فترات حافلة بالألقاب مع برشلونة وبايرن ميونيخ.

قال محرز: "بالطبع يعود الأمر إلى الوالدين والتعليم وكل شيء".