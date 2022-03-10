كريم بنزيما: هل أصبح نجم ريال مدريد أفضل مهاجم في العالم؟

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فاز الفريق الإسباني ريال مدريد على باريس سان جيرمان في مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا التي أقيمت في مدريد، ليخرج الفريق الفرنسي من البطولة.

ومع انتهاء الشوط الأول، ظهرت عناوين على غرار "فعلها كيليان مبابي مجدداً، وسجّل هدفا آخر لباريس سان جيرمان"، ليضع فريقه في المقدمة بفارق هدفين، بعد تسجيله الهدف الأول في مباراة الذهاب في باريس.

لكن كان لدى كريم بنزيما رأي آخر. فقد سجل المهاجم الفرنسي ثلاثة أهداف في 17 دقيقة، ليذهل الحضور، ويؤهل ريال مدريد إلى ربع نهائي البطولة.

وأبقى هذا الفوز الفريق، الأكثر نجاحًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، أمام فرصة لتحقيق رقم قياسي بالفوز باللقب الرابع عشر. كما أكّدت النتيجة مرة أخرى على مكانة بنزيما كواحد من أفضل المهاجمين في العالم، رغم أنه لا يحظى بالتقدير اللازم.

لاعب رائع

نشرت إحدى الصحف عنوان "بنزيما لاعب تاريخي" بعد الشوط الثاني المذهل الذي قدمه اللاعب الفرنسي.

فقد سجّل هدفيه الثاني والثالث في غضون 106 ثوان فقط، ولذا لم يمنح لاعبي باريس سان جيرمان أي وقت لاستدراك ما يحدث.

ومع بلوغه 34 عامًا و80 يومًا، أصبح بنزيما أكبر لاعب سنّا يسجل ثلاثية في دوري أبطال أوروبا، بينما رفعت أهدافه الثلاثة رصيده مع الريال إلى 309، متجاوزًا الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو إلى المركز الثالث في قائمة هدافي الفريق الإسباني.

وعلى الرغم مما قيل في وقت ما من الموسم الحالي عن مبابي وإيرلينغ براوت هالاند، من بوروسيا دورتموند، وروبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونيخ، ووصفهم بأنهم من أفضل المهاجمين في العالم لقدراتهم على التهديف، لم يذكر الكثير عن بنزيما.

وسجّل بنزيما حتى الآن 28 هدفًا في 33 مباراة هذا الموسم، وقدّم 12 تمريرة حاسمة.

وقالت إيزي كريستيانسن، مهاجمة بمنتخب إنجلترا لكرة القدم للسيدات في تصريحات لبي بي سي: "أعتقد أن كريم بنزيما يشعر أنه يعامل بأقل من قيمته الحقيقية في ريال مدريد ويستخدم ذلك كحافز له في المباريات".

وأضافت: "إحصائياته مرتفعة مقارنة مع المهاجمين الآخرين في دوري الأبطال على مر السنين."

وصرّح ريو فرديناند، مدافع إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، لقناة بي تي سبورت قائلاً: "كان يسيل لعابنا جميعاً أمام كيليان مبابي... ولكن في الشوط الثاني، خرج كريم بنزيما وقال 'لا، لا، لا أنا. لم أنته بعد! فضرب ثلاثية'".

وتابع: "بنزيما هو الرقم التاسع الأكثر اكتمالا بالنسبة لي. يقوم بكل ما تحتاجه اللعبة بشكل رائع."

ما الذي يتنظر مبابي؟

هل يمكن أن يصطف كيليان مبابي وكريم بنزيما إلى جنباً إلى جنب في الموسم المقبل؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هل يعلب مبابي إلى جانب بنزيما الموسم المقبل

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قد لا تكون العناوين الرئيسية حول مبابي بعد المباراة، لكن لاعب باريس سان جيرمان، قام بأكثر من دوره في اللقاء.

وكان ينبغي أن يكون هدفه كافيًا لتأهل فريقه، كما تصدى الحارس تيبو كورتوا لتسديدتين من جانبه، قبل أن ينجح في التسجيل.

وهناك تكهنات كبيرة حول مستقبل اللاعب الفرنسي، وتبدو وجهته الأكثر ترجيحًا في الصيف، هي المكان الذي خاض فيه مباراة الأربعاء، ملعب سان برنابيو.

وقد يكون لدى باريس سان جيرمان خط الهجوم الأكثر روعة في كرة القدم العالمية - مبابي ونيمار وليونيل ميسي - لكن هذا قد يتغير إذا انضم مبابي إلى بنزيما في ريال مدريد.

وقال جوناثان وودغايت، مدافع ليدز يونيتد وريال مدريد السابق، لبي بي سي: "منذ رحيل كريستيانو رونالدو، أعرف أن كريم بنزيما صعد، لكنني أعتقد أنه (مبابي) سيناسب ريال مدريد ".

وأضاف: "أتوقع أن يرحب به المشجعون بشكل لا يصدق. يبدو أنّ ذلك مقدراً له. وتيرة كيليان مبابي ستخيف أي مدافع بمن في ذلك فيرجيل فان دايك. إنه سريع للغاية."

مهما كان المستقبل الذي قد ينتظر مبابي وبنزيما، فإن الأخير يركّز فقط على تحقيق النجاح لريال مدريد هذا الموسم، وإثبات أنه لا يزال يستحق أن يُعتبر أحد أكبر الأندية في كرة القدم العالمية".

وقال بنزيما بعد المباراة: "ريال مدريد حيّ، وقد أظهرنا كيف يمكننا الفوز على أي فريق".