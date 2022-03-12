رابطة الدوري الإنجليزي تستبعد رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي من منصب مدير النادي

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، PA Media

استبعدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، مالك نادي تشيلسي، رومان أبراموفيتش من منصب مدير النادي بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على الأوليغارشية الروسية.

وتم تجميد أصول أبراموفيتش البريطانية، بما في ذلك تشيلسي ، يوم الخميس كجزء من رد الحكومة على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعلقت هذه الخطوة بيع الملياردير الروسي المرتقب للنادي.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إن استبعاد أبراموفيتش "لن يؤثر على قدرة النادي على التدريب واللعب".

وعادةً ما يؤدي استبعاد مالك من مجلس الإدارة إلى بيع الأسهم، وهي العملية التي حرض عليها أبراموفيتش في الثاني من مارس/آذار بعد رفع التهديد بفرض عقوبات في البرلمان.

وكان أبراموفيتش قد أصدر تعليماته لشركة الاستثمار الأمريكية ريني غروب بالسعي للحصول على 3 مليارات جنيه إسترليني للنادي، لكن خبراء ماليون يعتقدون أن السعر قد ينخفض نظرًا لعدم اليقين الحالي حول تشيلسي.

وأوقفت ريني غروب مؤقتًا عملية البيع يوم الخميس بينما تم البحث عن إجابات من الحكومة حول تداعيات العقوبات.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست مراهقتي (Morahakaty) تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. الحلقات البودكاست نهاية

والحكومة منفتحة على النظر في إضافة إلى الترخيص الخاص الذي منحته للنادي والذي من شأنه أن يسمح بالمضي قدمًا في البيع.

ولكن الشرط لحدوث ذلك هو ألا يحصل أبراموفيتشن أحد أغنى أثرياء روسيا الذي يعتقد أنه قريب من رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، على أي جزء من العائدات.

سيسمح الترخيص الخاص الممنوح من الحكومة باستيفاء التجهيزات ودفع رواتب الموظفين وحاملي التذاكر الحاليين لحضور المباريات.

ولكن تشيلسي لن يتمكن من تلقي أموال مقابل تذاكر المباريات التي لم يتم بيعها بالفعل أو للمباريات المستقبلية لكأس الاتحاد الإنجليزي، أو الأموال من البضائع المباعة عبر متجر النادي.

ولن يتمكن بطل أوروبا أيضًا من شراء أو بيع اللاعبين، أو تقديم عقود جديدة، طوال مدة فرض العقوبات على أبراموفيتش وهو يمتلك النادي.

ومنحت الحكومة البريطانية النادي تعديلاً على الترخيص، مما سمح لتشيلسي بإنفاق ما يصل إلى 900 ألف جنيه إسترليني على تكاليف الألعاب المنزلية، ارتفاعًا من 500 ألف جنيه استرليني التي تم تحديدها يوم الخميس.

كما رحب بيان صادر عن اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية بالتغييرات على الترخيص وبخطوة الدوري لاستبعاد أبراموفيتش من منصب مدير النادي.