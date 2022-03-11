الكرة الذهبية: فرانس فوتبول تطور قواعد اختيار أفضل لاعب في العالم

قبل 45 دقيقة

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أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" المختصة بشؤون كرة القدم العالمية، تغييرات عدة على نظام تقييم اللاعبين، للحصول على جائزة أحسن لاعب.

وأوضحت المجلة أن جائزة الكرة الذهبية، سيجري تقديمها الآن، بناء على مواعيد الموسم الكروي في أوروبا.

كما أعلنت المجلة أنها ستقلل عدد المصوتين، بهدف ضبط العملية بشكل أكبر،ولن تسمح للمصوتين، وضع إنجازات اللاعب في مسيرته ضمن معايير التصويت.

واعتادت المجلة تقديم هذه الجائزة للاعبين، كل عام منذ 1960 وللاعبات، منذ 2018.

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وتم تعليق الجائزة بشكل عام خلال 2020، نظرا للآثار التي ألقى بها فيروس كورونا على اللعبة عالميا.

وفي منشور لها على موقع تويتر، قالت المجلة، "لا مزيد من يناير/ كانون ثان إلى ديسمبر/ كانون أول، جائزة الكرة الذهبية ستمنح الآن ضمن موسم كرة القدم التقليدي، أغسطس/ آب إلى يوليو/ تموز."

وحصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، على الجائزة، للمرة السابعة، بينما حصلت أليكسيا بوتيلاس، لاعبة برشلونة، الإسباني، على الجائزة نفسها للنساء، للمرة الثالثة.

وحسم ميسي اللقب بعد منافسة شرسة مع البولندي، روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

ويعني التغيير أن جائزة الكرة الذهبية المقبلة، ستشمل موسم 2021-2022، وتنتهي ببطولة النساء الأوروبية في يوليو/ تموز، وبذلك يتم إعلان الجائزة المقبلة في أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

ولن توضع بطولة كأس العالم المرتقبة في قطر- 21 نوفمبر/ تشرين ثان إلى 18 ديسمبر/ كانون أول- في الحسبان عند التصويت، حتى الموسم المقبل.

وكذلك يتم تقليل عدد المصوتين لمنح الجائزة، للاعبين من 170 إلى 100 صوت، وللاعبات، إلى 50 صوتا.