الدوري الإنجليزي الممتاز: بيرناردو سيلفا يقول إن موقف مانشستر سيتي لا يزال أفضل من ليفربول

قبل 48 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أهدر بيرناردو سيلفا واحدة من أفضل فرص مانشستر سيتي من مسافة قريبة أمام المرمى

قال لاعب خط وسط مانشستر سيتي، بيرناردو سيلفا، إن موقف فريقه "لا يزال أفضل من موقف ليفربول"، على الرغم من التعادل أمام كريستال بالاس يوم الاثنين.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق أربع نقاط عن ليفربول، لكنه أهدر العديد من الفرص أمام كريستال بالاس على ملعب "سيلهرست بارك"، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وتعني هذه النتيجة أن ليفربول يمكنه تقليص فارق النقاط مع مانشستر سيتي إلى نقطة واحدة في حال فوزه خارج ملعبه على أرسنال يوم الأربعاء.

وقال سيلفا لشبكة "سكاي سبورتس": "لم نتمكن من التسجيل وكان يجب أن نسجل".

وأضاف: "يتبقى على نهاية الدوري تسع جولات، لكن لا يزال موقفنا أفضل من موقف ليفربول، وسيتعين عليهم مواجهتنا على ملعبنا، لذلك سوف يكون الأمر مثيرا".

ولعب مانشستر سيتي مباراة أكثر من ليفربول، وسيلتقي الفريقان على ملعب الاتحاد في أبريل/نيسان المقبل.

وقال سيلفا: "ليس من السهل أبدا اللعب أمام أي فريق خارج ملعبك في الدوري الإنجليزي الممتاز. الفوز دائما أفضل من التعادل، وكنا نسعى للتفوق على ليفربول بفارق ست نقاط".

"ما زلنا في القمة"

التعليق على الصورة، غوارديولا يقول إن مانشستر سيتي "عانى" لكي يحرز أهدافا

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وفشل سيلفا في إحراز هدف قاتل في وقت متأخر من المباراة، عندما استقبل كرة عرضية من جاك غريليش وهو بالقرب من خط المرمى وأسكنها بجوار القائم، في ليلة شهدت سوء حظ كبير لمهاجمي مانشستر سيتي.

لكن المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أشاد بأداء فريقه طوال اللقاء.

وقال لبرنامج "مباراة اليوم" على بي بي سي: "الحظ لا يوجد في كرة القدم. يتعين علينا إحراز الأهداف، لكننا لم نفعل ذلك".

وأضاف: "لعبنا لكي نسجل الأهداف ونستقبل أهدافا أقل، لكننا عانينا بعض الشيء".

وتابع: "الفريق الذي لعب اليوم هو الذي لعب من قبل وهو الذي سيلعب المباراة القادمة. وأنا سعيد جدا بالأداء وبالطريقة التي لعبنا بها".

وقبل ثمانية أسابيع، كان مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه، على الرغم من أن ليفربول، الذي كان يحتل المركز الثالث آنذاك، كان قد لعب مبارتين أقل.

وبعد هذا التعادل أمام كريستال بالاس في جنوب لندن، تقلص الفارق إلى أربع نقاط.

وقال سيلفا لإذاعة بي بي سي: "لم نكن متقدمين أبدا بفارق 13 نقطة، فليفربول كانت لديه مبارتان مؤجلتان".

وأضاف: "الآن يصل الفارق إلى أربع نقاط، ولديهم مباراة مؤجلة. لعبنا مباريات صعبة للغاية - توتنهام ومانشستر يونايتد وإيفرتون وساوثهامبتون وكريستال بالاس. وسوف نلعب مباريات صعبة أخرى، لكننا ما زلنا في القمة".

"أنت بحاجة إلى قليل من الحظ"

التعليق على الصورة، باتريك فييرا يقول إن الحظ حالف فريقه في المباراة

وسدد لاعبو مانشستر سيتي كرتين في العارضة. واعترف المدير الفني لكريستال بالاس، باتريك فييرا، بأن الحظ قد حالف فريقه في المباراة.

وقال: "لقد كان مجهودا جماعيا، وكان أداؤنا جيدا حقا".

وأضاف: "عندما تلعب أمام لاعبين جيدين مثل اللاعبين الذين لديهم، تكون بحاجة إلى قليل من الحظ في بعض الأحيان - وقد كنا محظوظين في بعض الأحيان - لكن يتعين عليك أيضًا تقديم أداء جيد".

وتابع: "هذه الأندية الثلاثة (مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي) من أفضل أربع أو خمس أندية في أوروبا".