الدوري الإنجليزي الممتاز: يورغن كلوب يريد أن يكون ليفربول "مزعجًا قدر الإمكان" لمانشستر سيتي في السباق على اللقب

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قال المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، إنه يخطط لتحدي مانشستر سيتي في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال أن يكون فريقه "مزعجا قدر الإمكان".

ويتخلف ليفربول بفارق أربع نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي أهدر نقطتين ثمينتين بالتعادل السلبي مع كريستال بالاس يوم الاثنين.

ويلتقي الفريقان في العاشر من أبريل/نيسان على ملعب الاتحاد في مباراة قد تكون حاسمة في الصراع على اللقب.

وسيواجه ليفربول، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، أرسنال يوم الأربعاء، وإذا فاز فسيقلص فارق النقاط مع مانشستر سيتي إلى نقطة واحدة.

قال كلوب: "هذه هي الخطة [بالضغط على مانشستر سيتي]. الخطة هي أن نكون مزعجين قدر الإمكان. علينا أن نفوز بمبارياتنا".

وأضاف: "كل مباراة نلعبها وكأنها مباراة نهائية. لسنا متقدمين بعشر نقاط مع تبقي عشر جولات على نهاية الموسم. الفرصة أمامنا ويتعين علينا استغلالها والانقضاض عليها. إنها الفرصة الوحيدة التي لدينا".

وحقق ليفربول الفوز في آخر ثماني مباريات على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما فاز أرسنال، الذي سيواجهه يوم الأربعاء، في مبارياته الخمس الأخيرة.

وقال كلوب إنه لا يمكن لليفربول الاعتماد على حصد النقاط أمام أرسنال خارج ملعبه، في حين قال المدير الفني للمدفعجية، ميكيل أرتيتا، إن فوز فريقه على ليفربول سيكون إنجازا كبيرا.

وقال أرتيتا: "الفوز على الفريق الذي يقدم أفضل أداء في البلاد سيكون شيئا كبيرا حقا، لذا فهذا هو هدفنا".

وصعد أرسنال إلى المراكز الأربعة الأولى، مع تبقي ثلاث مباريات مؤجلة له، متجاوزا مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس بعد الفوز على ليستر سيتي بهدفين دون رد يوم الأحد، لكن أرتيتا يشعر أن فريقه لم يصل بعد إلى المستوى الذي يجعله من بين الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز.