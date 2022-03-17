إيرلينغ هالاند: مانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة قدموا عروضا للاعب النرويجي

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سجل هالاند 23 هدفا في 19 مباراة في دوري أبطال أوروبا

تواصلت أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، وتنتظر حاليا قرارا بشأن مستقبله في الأيام العشرة المقبلة، بحسب الصحفي غيليم بالاغ.

ويتنهي عقد مهاجم بروسيا دورتموند في عام 2024، ولكن عقد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما يحتوي على بند يسمح برحيله الصيف المقبل مقابل 63.2 مليون جنيه إسترليني.

ويقول الصحفي بالاغ: "لا يعرف أي من الأندية الثلاثة ما الذي سيحدث".

وأضاف بالاغ، وهو خبير في كرة القدم الأوروبية في بي بي سي، أن: "العروض المقدمة للاعب متقاربة إلى حد بعيد. لم يرغب أي من الأندية الثلاثة أن يتعلق الأمر بالمال، لذا فقد قبلوا بما طلب منهم بشكل ما، لذا فالاختيار لا يتوقف على العرض المالي فقط".

وواصل بالاغ: "عرضت الأندية مشاريعها، وطريقة اللعب، وكيف ستتم الاستفادة من هالاند، وشملت المناقشات كل شخص في هذه الأندية، بمن فيهم المدراء والمدربين".

وتابع قائلا: "البقاء في دورتموند احتمال قائم، ما يعني أنه قد يبقى لموسم آخر في ألمانيا ثم ينتقل بعدها إلى مدريد أو برشلونة، لأنه يرغب في الالتحاق بالدوري الإسباني في نهاية المطاف".

"ريال مدريد هو خياره الأول، ولكن مانشستر سيتي يراهن على أن كيليان مبابي سينضم بشكل شبه مؤكد هذا الصيف (إلى الريال)، فيما أكد كريم بنزيما موقعه كمهاجم الفريق الأساسي. كما يشير سيتي إلى أن برشلونة ليس في موقع للمنافسة على كل الألقاب في هذه الآونة".

ويرى بالاغ أن: "التوقيت والظروف تلعب في الواقع لصالح مانشستر سيتي بعض الشيء".

كما قال إن: "الطريقة التي تعامل بها سيتي مع الأمر كانت كأنهم يقولون له: أنت صغير جدًا، امض معنا بضع سنوات هنا، ثم يكون لك ريال مدريد في المستقبل".

وأردف: "كان هناك سؤال تم طرحه من معسكر هالاند على مانشستر سيتي حول مستقبل بيب غوارديولا، والجواب كان أنه سيفكر في البقاء لفترة أطول (سينتهي عقده في عام 2023). وسيتي يأمل في إقناعه بالبقاء لمدة عام آخر على الأقل".