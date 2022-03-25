كأس العالم 2022: إيطاليا تفشل في التأهل للبطولة للمرة الثانية على التوالي

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ستغيب إيطاليا عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بعد أن هزمت بصورة مفاجئة أمام مقدونيا الشمالية، في مباراة أقيمت في مدينة باليرمو الإيطالية.

واستلم أليكساندر ترايكوفسكي، لاعب مقدونيا الشمالية، الكرة في الدقيقة 92، وتقدم إلى الأمام ليسجل هدفا رائعا من خارج منطقة الجزاء.

وأثار الهدف احتفالات صاخبة على مقاعد البدلاء في منتخب مقدونيا الشمالية، وسط خيبة أمل لاعبي منتخب إيطاليا.

وهذا يعني أن إيطاليا فشلت في التأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وتأتي الهزيمة الصادمة، بعد مرور ثمانية أشهر فقط على احتفال فريق المدرب روبرتو مانشيني بأحد أعظم انتصاراته - فوزه على انجلترا في ملعب ويمبلي وحصوله على بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

لكنهم دفعوا الآن ثمن ما حدث خلال حملة تصفيات كأس العالم، التي أنهوها في مركز الوصيف لسويسرا في مجموعتهم، بعدما فازوا بأربع مباريات وتعادلوا في أربع مباريات من ثماني مباريات.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أشعل هدف ألكسندر ترايكوفسكي في الوقت المحتسب بدل الضائع الاحتفالات على مقاعد البدلاء لمنتخب مقدونيا الشمالية

وكما كان متوقعًا، سيطرت إيطاليا على المباراة التي أقيمت يوم الخميس، لكنها فشلت في اختراق دفاع مقدونيا الشمالية الصلب، وتمكن اللاعبون من التسديد على المرمى من 32 محاولة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مقدونيا الشمالية، الذي يصنف في المركز 67 على مستوى العالم، مباراة فاصلة أمام البرتغال التي تغلبت على تركيا 3-1.

وأصبحت مقدونيا الشمالية على بعد 90 دقيقة فقط من الوصول إلى بطولتين متتاليتين، حيث لم تصل قط إلى بطولة أوروبا أو كأس العالم قبل التأهل إلى يورو 2020.