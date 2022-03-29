كأس العالم: ركلات الترجيح تمنح السنغال التأهل إلى مونديا قطر 2022 على حساب مصر

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ردة فعل مشجعي مصر خلال مشاهدة اللقاء

أخفق المنتخب المصري في التأهل إلى كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر، بعد هزيمته الثلاثاء بركلات الترجيح أمام نظيره السنغالي، في إياب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الأفريقية.

وتعادل الفريقان بهدف لمثله في مجموع مبارتي الذهاب في القاهرة والعودة في دكار، لكن "أسود التيرانغا" فازوا بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

وسيشارك "أسود التيرانغا" في المونديال للمرة الثالثة في تاريخهم، بعد أن بلغوا ربع النهائي في 2002 وودعوا البطولة من دور المجموعات في 2018.

وساهم في خسارة مصر، أضواء ليزر على وجوه لاعبيها خلال اللقاء، وإصابة مدافعَين في الشوط الأول، علاوة على غيابات مؤثرة في خط دفاعها بسبب إصابة لاعب جدة السعودي أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم الذي خضع لعملية جراحية لإصابته بكسر في أنفه الجمعة ومحمود حمدي "الونش" للايقاف.

ولم تمر 3 دقائق من عمر اللقاء، حتى سجل بولاي داي مهاجم فياريال الإسباني هدفا للسنغال، بعد أن وصلت الكرة إليه عقب ارتباك داخل منطقة جزاء مصر، أكملها في شباك الحارس محمد الشناوي.

ورد الضيوف بتسديدة لمحمد النني من مسافة بعيدة مرت فوق العارضة في الدقيقة 15. لكن بولاي داي حاول مباغتة "الفراعنة" بتسديدة أنقذها الشناوي في الدقيقة 28.

واضطر كارلوس كيروش إلى استبدال المدافع رامي ربيعة الذي تعرض لإصابة ليحل أيمن أشرف بدلا منه في الدقيقة 29، ثم أصيب الظهير الأيمن عمر جابر فدخل إمام عاشور في الدقيقة 35.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست مراهقتي (Morahakaty) تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. الحلقات البودكاست نهاية

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، سدّد نامبالي مندي كرة مرت بعيدة بجانب القائم الأيسر للمرمى المصري.

وحاول كيروش تعزيز أداء مصر عبر ثلاثة تبديلات في منتصف الشوط الثاني، ليزج بمصطفى محمد وأحمد سيد ونبيل عماد بدلا من تريزيغيه والنني ومرموش.

وكاد سيد "زيزو" أن يسجل برأسه هدفا بعد عرضية بعيدة من محمد صلاح، اكتفى حارس تشلسي الإنكليزي إدوارد مندي بالنظر اليها تمر بجانب قائمه في الدقيقة 71.

كما أهدر "زيزو" كرة خطيرة ثانية، بعد مروره عن مدافعين وتسديد كرة أرضية إلى يمين مندي في الدقيقة 76.

وردّت السنغال بفرصة هدف محقّق لمهاجم واتفورد الإنجليزي اسماعيلا سار الذي انفرد بالشناوي وسدد بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 82.

ولجأ المنتخبان إلى شوطين إضافيين، وساهم المخضرم الشناوي في إنقاذ مرماه في ثلاث مرات في غضون خمس دقائق مطلع الشوط الإضافي الأول.

ومع انتهاء الشوطين الإضافيين بالنتيجة عينها، جاء دور ركلات الترجيح لحسم هوية المتأهل.

وانتهت ركلات الترجيح بنتيجة 3-1 للسنغال بعد أن أهدر لمصر كل من صلاح و"زيزو" ومصطفى محمد، وسجل عمرو السولية في مرمى مندي.

أما السنغال فأهدر لاعباها خاليدو كوليبالي وساليو سيس، وسجل لها كل من سار وبامبا ديينغ وساديو مانيه.